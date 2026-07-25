“Es difícil de suplir”: Amarini Villatoro revela su principal preocupación tras el triunfo de Cartaginés ante Inter San Carlos

El Club Sport Cartaginés comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Apertura 2026 de Costa Rica al imponerse 2-1 sobre Inter San Carlos, un resultado que llena de confianza al conjunto dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro de cara a un semestre en el que también afrontará el reto de la Copa Centroamericana. El estratega destacó el valor de iniciar el campeonato con una victoria, especialmente en un momento de transición para el equipo.

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El técnico chapín reconoció que uno de los principales desafíos del cuadro brumoso será aprender a competir sin Cristopher Núñez, quien dejó la institución para continuar su carrera en el extranjero. Villatoro admitió que la salida del mediocampista representa un golpe importante para el funcionamiento del equipo por todo lo que aportaba dentro del terreno de juego.

Amarini Villatoro admite que extrañarán a Cristopher Núñez

Durante la conferencia posterior al compromiso, Amarini Villatoro fue sincero al hablar sobre la ausencia de quien fuera una de las figuras del club. “No es fácil suplir a un futbolista como Cristopher Núñez, era uno de los jugadores más importantes para nosotros, mucho lo veníamos haciendo en su rol, nos daba muchas cosas, era quien manejaba los tiempos“, expresó el entrenador, dejando claro que el plantel deberá encontrar nuevas variantes para cubrir ese vacío.

A pesar de ello, el estratega quedó satisfecho con el rendimiento mostrado por sus dirigidos y resaltó la importancia de sumar los primeros tres puntos. “Siempre es muy importante empezar ganando, hoy era un partido complicado, enfrentamos a un equipo con buenos jugadores, atrevido, que siempre buscó jugar, nosotros hicimos una buena lectura del compromiso“, comentó Villatoro.

El entrenador también explicó parte de la estrategia que utilizó para superar a Inter San Carlos, destacando la presión alta como una de las claves del encuentro. “Sabíamos que con la presión alta podríamos complicarlos en la salida, Inter es un equipo que le gusta salir jugando, tiene buenos futbolistas y un buen entrenador, podría decir que tiene la sexta mejor planilla del país“, afirmó. Además, elogió el trabajo realizado durante la preparación al señalar: “Hicimos una muy buena pretemporada, estamos buscando integrar lo más rápido posible a los jugadores que se integraron recientemente, contamos con buen plantel“.

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Con el estreno exitoso en el campeonato nacional, Cartaginés ahora cambia rápidamente el chip para enfocarse en su siguiente desafío internacional. El conjunto brumoso viajará a Guatemala para enfrentar el próximo jueves a Municipal en el estadio El Trébol, en el debut de ambos clubes en la Copa Centroamericana 2026, donde buscarán arrancar con un triunfo en uno de los grupos más atractivos del torneo.