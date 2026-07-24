Fidel Escobar se acerca a la MLS: Erick Lonnis confirma la noticia que podría sellar su salida de Saprissa

El futuro de Fidel Escobar parece estar cada vez más lejos del Deportivo Saprissa. Después de varias semanas de rumores, todo apunta a que el defensor panameño cambiará de equipo en este mercado de fichajes, luego de quedar fuera de los planes deportivos para la nueva temporada. Aunque el zaguero despertó interés tanto en la Major League Soccer (MLS) como en la Liga MX, su próximo destino estaría encaminado hacia el fútbol de Estados Unidos.

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Las señales de su inminente salida comenzaron a hacerse evidentes con la publicación de la lista oficial de Saprissa para disputar la Copa Centroamericana 2026. Para sorpresa de muchos aficionados, Fidel Escobar no fue incluido en la nómina del conjunto morado, una decisión que prácticamente confirmó que el canalero está viviendo sus últimos días como futbolista del club.

Erick Lonnis confirma el interés desde la MLS

La situación fue abordada por el director de la Comisión Deportiva, Erick Lonnis, durante una entrevista en el programa Teléfono Rojo, donde dejó entrever que las negociaciones ya están en marcha. Consultado sobre una posible transferencia del defensor hacia la MLS, el dirigente evitó dar detalles específicos, aunque dejó claro que existen conversaciones avanzadas. “No puedo decirte… solo puedo decir que hemos tenido equipos interesados por él. Es una probabilidad que se vaya”, afirmó.

Posteriormente, al ser consultado si el interés provenía de un club de la Conferencia Este de la MLS, Lonnis respondió con una frase que aumentó aún más las especulaciones. “Sí, puede ser…”, comentó el dirigente, sin revelar el nombre del equipo, pero dejando abierta la posibilidad de que el internacional panameño continúe su carrera en el fútbol estadounidense.

Desde hace varios días, la dirigencia morada trabaja en encontrar la mejor salida para Escobar, quien ya no figura en la planificación del club para el segundo semestre del año. Aunque también recibió propuestas desde la Liga MX, todo indica que la oferta más sólida proviene de la Major League Soccer, donde el defensor podría iniciar una nueva etapa en su carrera.

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Salvo un giro inesperado en las negociaciones, Fidel Escobar está viviendo sus últimas horas como jugador del Deportivo Saprissa. Su ausencia en la convocatoria para la Copa Centroamericana 2026 y las declaraciones de Erick Lonnis fortalecen la versión de una salida inminente, por lo que en los próximos días podría hacerse oficial el nuevo destino del experimentado defensor panameño.