El portero de 22 años tiene clubes interesados en el exterior y su partida podría darse más temprano de lo que se preveía.

El mercado de pases del fútbol costarricense aún no cierra y en el Deportivo Saprissa son conscientes de que, así como pueden llegar nuevos refuerzos, también pueden sufrir salidas inesperadas. Sin embargo, quien podría irse antes de lo previsto –aunque no ahora– sería el guardameta Abraham Madriz.

Publicidad

El joven portero de 22 años, que se ha ganado la titularidad bajo los tres palos tras recibir la confianza plena del técnico Hernán Medford, ha despertado el interés en el extranjero. Así lo había confirmado hace unos días Erick Lonnis, gerente deportivo del club, pero ahora se supo a dónde y cuándo podría marcharse el futbolista.

ver también Roberto Artavia no lo esconde: Mariano Torres, Kendall Waston, David Guzmán y Ariel Rodríguez reciben la sentencia que complica su futuro en Saprissa

Fecha y destino: ¿ya es segura la salida de Madriz?

“Tenemos a un portero de altísima proyección, que ha demostrado su rendimiento en un momento difícil, que ha sido seleccionado nacional, e incluso hay equipos ya interesados en él”, aseguró Lonnis, confirmando que el talento de Madriz no ha pasado desapercibido fuera de las fronteras costarricenses y que, efectivamente, tiene opciones reales de marcharse.

ver también ¿Quién es y cómo juega Fabricio Urbina, el juvenil de Saprissa que debutó con gol ante Pérez Zeledón?

Además, de acuerdo a lo informado por el medio partidario La Voz Saprissista, la alerta en San Juan de Tibás es total. Se especula fuertemente que el destino del guardameta tico estaría en la MLS, a donde podría viajar antes de lo previsto: “Tiene opciones de irse en noviembre a la MLS”, publicó LVS.

Madriz se afianzó en la portería. (Saprissa)

Publicidad

¿Qué pasaría con la portería del Saprissa?

La posible partida de Abraham Madriz antes de que termine el campeonato representaría un enorme dolor de cabeza para Hernán Medford. El estratega ha confiado ciegamente en Madriz durante el último semestre. Su desempeño ha sido sólido: recibió 21 goles en 22 partidos, promedió 7 vallas invictas en el último campeonato y se ha consolidado como líder.

Si se concreta la venta a la MLS, el peso de la portería recaería sobre los hombros de Isaac Alfaro (23 años) y el recién ascendido Ian O’Rourke, de apenas 18 años. Aunque el talento sobra en las ligas menores, perder a un arquero titular en pleno transcurso de la temporada alteraría significativamente la planificación de Saprissa en su búsqueda por revalidar el dominio local y dar la talla en las competiciones de Concacaf.

Publicidad

En síntesis