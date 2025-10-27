Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Lo veo muy difícil”: Gustavo Herrera escucha la sentencia más dura sobre su futuro en Saprissa tras los silbidos en La Cueva

El juvenil Gustavo Herrera no logra encontrar su fútbol en Saprissa, y su futuro parece estar cada vez más lejos de Tibás.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
¿Gustavo Herrera se aleja de Saprissa?
© Saprissa.¿Gustavo Herrera se aleja de Saprissa?

Luego de su brillante participación con la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20 de Chile, donde aportó un gol y dos asistencias en tres partidos, Gustavo Herrera regresó al Deportivo Saprissa con la ilusión de dejar atrás su sequía y consolidarse bajo las órdenes de Vladimir Quesada.

Sin embargo, el presente del juvenil dista mucho de ese sueño. Desde su llegada al club tibaseño como uno de los refuerzos estrella impulsados por Erick Lonnis, el atacante de 19 años no ha logrado marcar ni un solo gol ni registrar asistencias en 15 partidos disputados.

Figura de Saprissa presiona al Piojo Herrera y le manda un mensaje para volver a La Sele: “Estoy trabajando el doble”

ver también

Figura de Saprissa presiona al Piojo Herrera y le manda un mensaje para volver a La Sele: “Estoy trabajando el doble”

La Cueva le bajó el pulgar a Gustavo Herrera

Parece evidente que Gustavo Herrera, llamado a ser uno de los referentes ofensivos del futuro panameño, no está logrando adaptarse a la presión que representa jugar en el equipo más ganador de Costa Rica.

Y en Saprissa la paciencia es nula: el pasado domingo, durante la victoria 2-1 ante Puntarenas FC, “Tavitín” ingresó en los últimos 15 minutos del partido y fue recibido con algunos silbidos por parte del público en La Cueva, una señal clara del desencanto que su rendimiento ha generado en la afición.

Gustavo Herrera no logra romper su sequía en Tibás (Saprissa).

Gustavo Herrera no logra romper su sequía en Tibás (Saprissa).

En medio de este escenario, ha surgido un interés desde Emiratos Árabes Unidos por sus servicios, una posibilidad que podría abrirle la puerta de salida a fin de año, pese a tener contrato vigente con Saprissa hasta junio de 2026.

Publicidad

“Lo veo muy difícil”: Herrera se aleja de Saprissa

En el programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez fue contundente sobre la situación del atacante: “Lo de Gustavo Herrera, lamentablemente no la está pasando bien. Yo veo muy complicado, aunque tenga contrato, que Gustavo Herrera siga en Saprissa el próximo torneo. Lo veo muy difícil”, expresó.

El comunicador destacó que cuando un futbolista pierde el respaldo del público morado, es sumamente complicado recuperar esa confianza. Y en el caso de Gustavo Herrera, esa relación con la hinchada parece rota desde los primeros encuentros, cuando su falta de contundencia comenzó a generar dudas sobre su fichaje.

Publicidad
Mientras Saprissa tiene una deuda millonaria, Erick Lonnis confirma la noticia que más preocupa a los morados

ver también

Mientras Saprissa tiene una deuda millonaria, Erick Lonnis confirma la noticia que más preocupa a los morados

Nadie duda de su talento ni de su proyección internacional, pero la camiseta morada pesa más que ninguna otra en el país, y la presión a veces puede llegar a ser insostenible. Como apuntó Jiménez, tal vez lo mejor para ambas partes sea concretar una transferencia al extranjero, donde Gustavo Herrera pueda reencontrarse con su fútbol lejos del ruido y la exigencia de Tibás.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Gustavo Herrera recibe mensaje desde Panamá que ilusiona a Saprissa
Costa Rica

Gustavo Herrera recibe mensaje desde Panamá que ilusiona a Saprissa

“Chivo expiatorio”: empieza la limpieza en Saprissa tras la salida de Juan Carlos Rojas
Deportivo Saprissa

“Chivo expiatorio”: empieza la limpieza en Saprissa tras la salida de Juan Carlos Rojas

Futbolista de Saprissa interesa en Europa
Deportivo Saprissa

Futbolista de Saprissa interesa en Europa

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero
Guatemala

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo