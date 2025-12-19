Alajuelense vs. Saprissa: ¿a qué hora y cómo ver la final de vuelta del Apertura 2025?

El fútbol costarricense se detiene para vivir una nueva noche de Clásico Nacional con muchísimo en juego. Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se enfrentarán en el Alejandro Morera Soto por el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025, luego del electrizante 2-2 en Tibás que dejó la serie completamente abierta y encendió la ilusión en ambos bandos.

El equipo de Oscar “Machillo” Ramírez quiere coronar en casa el trabajo de todo el semestre: fue líder de la fase regular y viene de consagrarse campeón de la Copla Centroamericana. El cuadro de Vladimir Quesada, por su parte, sueña con arruinar la fiesta rojinegra, quedarse con la Fase Final y forzar una Gran Final ante el mismo rival para disputar el título nacional.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Alajuelense vs. Saprissa por la final de vuelta del Apertura 2025?

Día: sábado 20 de diciembre de 2025



Hora: 7:00 p.m. (hora de Costa Rica)



Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela



Torneo: Final de vuelta – Liga Promérica, Torneo Apertura 2025



¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Saprissa? Final de vuelta del Apertura 2025

El partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025 entre Alajuelense y Saprissa se podrá ver EN VIVO a través de la señal de FUTV.

¿Cómo llega Alajuelense a la final de vuelta del Apertura 2025?

Alajuelense llega a la definición con el rótulo de gran favorito, aunque sin margen de error después del 2-2 en Tibás. Sus números en la fase regular del Apertura 2025 fueron los mejores del campeonato:

Posición: 1º



Puntos: 40



PJ: 18



Récord: 12 victorias, 4 empates, 2 derrotas



Goles: 29 a favor, 10 en contra (mejor defensa y mejor diferencia del torneo, +19).



A esto se suma el tricampeonato de la Copa Centroamericana, obtenido en una dramática final resuelta por penales ante Xelajú, demostrando temple en instancias largas y definiciones desde los doce pasos.

En la ida, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez mostró su capacidad de reacción tras empezar en desventaja pero luego no pudo sostener el 2-1 a favor. En las semifinales superó a Liberia: trabajoso 1-1 de visita y contundente 3-0 en casa.

¿Cómo llega Saprissa a la final de vuelta del Apertura 2025?

Saprissa llega a Alajuela con la sensación de haber dejado ir el peso de la localía, pero también con la certeza de que puede hacer daño a la Liga en cualquier momento. Su campaña en la fase regular fue sólida:

Posición: 2º



Puntos: 34



PJ: 18



Récord: 10 victorias, 4 empates, 4 derrotas



Goles: 32 a favor, 20 en contra.



En la ida de la final, el cuadro de Vladimir Quesada se apoyó en la contundencia de Orlando Sinclair para ponerse al frente en el marcador, aunque no logró sostener la ventaja y luego aprovechó un remate de larga distancia de Fidel Escobar para sellar el 2-2.

En semifinales el Monstruo Morado no dejó espacio para las dudas, impuso su jerarquía y superó al duro Cartaginés gracias a un doble 2-1.

¿Quién es el árbitro de Alajuelense vs. Saprissa por la final de vuelta del Apertura 2025?

Árbitro: David Gómez

Asistente 1: Danny Sojo

Asistente 2: Osvaldo Luna

Cuarto árbitro: Pablo Camacho

Quinto árbitro: Carlos Fernández

VAR: Steven Madrigal

Steven Madrigal AVAR: Anthony Bravo Quirós