La Inteligencia Artificial predice al ganador de Alajuelense vs. Saprissa por la final de vuelta del Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica se definirá en una noche de alto voltaje en el Alejandro Morera Soto. Después del 2-2 en la ida en Tibás, con goles de Orlando Sinclair y Fidel Escobar para Deportivo Saprissa, y de Kenyel Michel y Alejandro Bran para Liga Deportiva Alajuelense, la serie llega completamente abierta a Alajuela, sin gol de visita ni ventaja por tabla: todo se define en la cancha.

El equipo de Oscar Ramírez, que fue líder de la fase regular con 40 puntos (12 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas), viene impulsado por su reciente título en la Copa Centroamericana. El conjunto de Vladimir Quesada, segundo con 34 unidades en el torneo local, llega con la ambición de negarle la corona al eterno rival y forzar una Gran Final entre ambos, como ya ha ocurrido en otras temporadas.

La predicción de la IA para Alajuelense vs. Saprissa

A partir del rendimiento en la fase regular, estado de forma reciente y contexto de la serie, la proyección de ChatGPT inclina ligeramente la balanza hacia Alajuelense:

Ventaja estadística y anímica de la Liga : fue el mejor equipo del Apertura 2025, con la defensa menos goleada (10 tantos encajados) y la mejor diferencia de gol (+19). A eso se suma el envión de haber sido campeón de la Copa Centroamericana, con un plantel acostumbrado a manejar finales y prórrogas.



: fue el mejor equipo del Apertura 2025, con la defensa menos goleada (10 tantos encajados) y la mejor diferencia de gol (+19). A eso se suma el envión de haber sido campeón de la Copa Centroamericana, con un plantel acostumbrado a manejar finales y prórrogas. Factor Morera Soto : la vuelta se juega con estadio lleno y ambiente completamente rojinegro, detalle que las estadísticas suelen traducir en un plus para el local, sobre todo en series cerradas.



: la vuelta se juega con estadio lleno y ambiente completamente rojinegro, detalle que las estadísticas suelen traducir en un plus para el local, sobre todo en series cerradas. Serie empatada pero con señales: el 2-2 de la ida mostró a un Alajuelense capaz de reaccionar en momentos críticos y a un Saprissa que genera peligro constante a balón parado y en transición. No hay dominador absoluto, pero la ligera superioridad global de la Liga se mantiene.

Con todo esto, la proyección de la IA es:

Alajuelense, favorito a ganar en los 90 minutos (ligera ventaja sobre el empate).



(ligera ventaja sobre el empate). Empate como segundo escenario más probable , lo que llevaría el título a la prórroga y eventualmente a los penales.



, lo que llevaría el título a la prórroga y eventualmente a los penales. Victoria de Saprissa, posible pero menos probable en relación a los otros dos escenarios, apoyada más en su jerarquía histórica que en los números recientes.



En otras palabras, la predicción de ChatGPT apunta a que Alajuelense tiene una ventaja competitiva real para levantar el título en casa, aunque el margen es lo suficientemente corto como para que un detalle —un error, una inspiración individual o una pelota parada— pueda cambiar por completo la historia de la noche.