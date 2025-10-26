Miguel Herrera se prepara para comandar los partidos más importantes desde que arribó a la Selección de Costa Rica. El DT mexicano se juega sus últimas oportunidades de clasificar a la Tricolor al Mundial 2026.

Costa Rica no tiene margen de error. Depende de sí misma para acceder nuevamente a la justa mundialista. Si le gana a Haití y a Honduras, será líder del Grupo C y clasificará de manera directa.

Uno de los que tiene un gran deseo de estar en la lista que dispute la doble fecha en noviembre es Kenay Myrie. El lateral derecho del Deportivo Saprissa quiere volver a ser convocado, después de perderse los juegos de octubre en los que estaba lesionado.

Kenay Myrie quiere volver a la Selección de Costa Rica

“Estoy trabajando el doble para poder llegar a la selección y tener mejor rendimiento“, confesó el defensor de 19 años en zona mixta luego del partido que ganó Saprissa al Puntarenas FC.

Myrie debió ausentarse en la última nómina por un esguince de tobillo. A lo largo del ciclo de Miguel Herrera, Kenay tuvo una alta participación entre Eliminatorias y Copa Oro, aunque sólo fue titular en el partido contra Bahamas.

Justamente su primera convocatoria al seleccionado mayor fue con el técnico mexicano. Este año fue su estreno. Estuvo en el primer duelo del Piojo en enero contra Estados Unidos. En marzo, no fue parte de los Prelims, pero luego estuvo siempre, a excepción de octubre por la lesión.