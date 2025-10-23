Es tendencia:
“Va a hacer 100”: mientras es buscado en Europa, Gustavo Herrera recibe un mensaje desde Panamá que ilusiona a Saprissa

El delantero analiza sus ofertas desde el mal llamado Viejo Continente, con un aviso que podría cambiarlo todo.

Por Juan Cruz Russo

Gustavo Herrera recibe mensaje desde Panamá que ilusiona a todos en Saprissa.
Gustavo Herrera recibe mensaje desde Panamá que ilusiona a todos en Saprissa.

Gustavo Herrera recibió un sorpresivo mensaje desde Panamá que hace ilusionar a todos en Saprissa. No corren días de gracia para el atacante. Su rendimiento es bajo y no paga con goles el costo de tenerlo en el equipo, pero algo cambiará.

Herrera lleva 10 partidos con la camiseta de La S, dentro de los cuales todavía no ha podido marcar ningún gol. Tanto en la posición de centrodelantero como en la de segunda punta, tampoco logró dar asistencias. Recibió dos amonestaciones.

Recién regresado del Mundial Sub-20, donde quedó eliminado en la primera de las rondas de juego, el atacante se anotició con diversos intereses que podrían llegar a modificar el futuro de su carrera. Aún cuando Costa Rica no lo ve brillar.

Gustavo Herrera ilusiona a todos en Saprissa con mensaje que les llega desde Panamá

Juan José Zonta, propietario del Sporting San Miguelito, confirmó los destinos y acercamientos que han tenido por Gustavo Herrera. El delantero panameño se encuentra cedido al Saprissa, pero es pretendido por varios clubes interesantes.

“Desde Emiratos Árabes si hubo y hay un interés, pero se ha pedido que vayan a ponerlo sobre la mesa. Ha sido verbal. Entonces, si se da una negociación en la mesa, obviamente, ambos clubes vamos a acceder a negociarlo. La presión lo ha inundado. El día que meta un gol, va a hacer 100 más después, argumentó.

“En Estados Unidos también hay una oferta que se está manejando, pero sí hay interés. Para que vean el potencial que tiene Gustavo, de esos países es que se está hablando. Tiene esa aura de éxito. Cuando apareció la oportunidad del Saprissa, dije que sí. Le pedí a Erick Lonnis que el muchacho esté bien”, finalizó Zonta.

