Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Saprissa

Mientras Saprissa tiene una deuda millonaria, Erick Lonnis confirma la noticia que más preocupa a los morados

Erick Lonnis hace oficial la noticia que puede meter a Saprissa en un problema para el futuro.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El integrante del Comité Deportivo dio una noticia que pocos esperaban.
© Prensa SaprissaEl integrante del Comité Deportivo dio una noticia que pocos esperaban.

El Deportivo Saprissa quiere volver a ganar títulos tanto a nivel nacional como en lo internacional. El Monstruo fue campeón por última vez en el Clausura 2024, hace más de un año. Como uno de los máximos ganadores de Centroamérica, buscará cortar esta racha.

Una de las acciones que realizará la S de cara al próximo campeonato es tomar una postura agresiva en el mercado de fichajes que viene. Esto lo confirmó Erick Lonnis como integrante del Comité Deportivo de la institución saprissista.

Ante los micrófonos: Mariano Torres se acordó de Juan Carlos Rojas y dijo la verdad que Saprissa debe reconocer sobre su salida

ver también

Ante los micrófonos: Mariano Torres se acordó de Juan Carlos Rojas y dijo la verdad que Saprissa debe reconocer sobre su salida

Vamos a ser más agresivos, más analíticos, en la parte de fichajes para lo que viene del torneo de enero, sino también para el torneo que inicia después del Mundial“, comentó Lonnis sobre los futuros mercados que realizará Saprissa.

La deuda de Saprissa alcanza los 18 millones de dólares

Los aficionados morados, en su mayoría, mostraron preocupación por esta noticia. Esta semana se reveló que Saprissa posee una deuda que alcanza los 18 millones de dólares. Uno de los interrogantes que se plantearon es de dónde sacarán el dinero sabiendo que deben reducir este pasivo.

La postura de los nuevos inversionistas que llegarán es bajar la deuda a 10 millones en el mediano plazo, con el fin de tener una mayor estabilidad económica. Sin embargo, todos los caminos indican a que pondrán énfasis en la contratación de jugadores.

Meses atrás, Juan Carlos Rojas, quien ya no continuará como presidente, había dicho que este monto está al día: La deuda financiera bancaria del club es de $18 millones, está al día, siempre se ha cumplido, está respaldada por activos sólidos mucho mayores y además cuenta con el apoyo de Horizonte Morado. Eso se explicó con lujo de detalle en la última asamblea de accionistas, como corresponde“.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Interés real”: Saprissa va por un extranjero que es figura en un rival directo
Deportivo Saprissa

“Interés real”: Saprissa va por un extranjero que es figura en un rival directo

Puso la firma: Alajuelense se adelanta al mercado con un movimiento que celebra Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Puso la firma: Alajuelense se adelanta al mercado con un movimiento que celebra Machillo Ramírez

Saprissa quiso ficharlo, se lo robó la MLS y ahora recibe la noticia que ilusiona a los morados: "No seguirá"
Deportivo Saprissa

Saprissa quiso ficharlo, se lo robó la MLS y ahora recibe la noticia que ilusiona a los morados: "No seguirá"

Todo Honduras conmocionado por la dura noticia que lo puede dejar a Reinaldo Rueda sin clasificar al Mundial 2026
Honduras

Todo Honduras conmocionado por la dura noticia que lo puede dejar a Reinaldo Rueda sin clasificar al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo