El Deportivo Saprissa quiere volver a ganar títulos tanto a nivel nacional como en lo internacional. El Monstruo fue campeón por última vez en el Clausura 2024, hace más de un año. Como uno de los máximos ganadores de Centroamérica, buscará cortar esta racha.

Una de las acciones que realizará la S de cara al próximo campeonato es tomar una postura agresiva en el mercado de fichajes que viene. Esto lo confirmó Erick Lonnis como integrante del Comité Deportivo de la institución saprissista.

“Vamos a ser más agresivos, más analíticos, en la parte de fichajes para lo que viene del torneo de enero, sino también para el torneo que inicia después del Mundial“, comentó Lonnis sobre los futuros mercados que realizará Saprissa.

La deuda de Saprissa alcanza los 18 millones de dólares

Los aficionados morados, en su mayoría, mostraron preocupación por esta noticia. Esta semana se reveló que Saprissa posee una deuda que alcanza los 18 millones de dólares. Uno de los interrogantes que se plantearon es de dónde sacarán el dinero sabiendo que deben reducir este pasivo.

La postura de los nuevos inversionistas que llegarán es bajar la deuda a 10 millones en el mediano plazo, con el fin de tener una mayor estabilidad económica. Sin embargo, todos los caminos indican a que pondrán énfasis en la contratación de jugadores.

Meses atrás, Juan Carlos Rojas, quien ya no continuará como presidente, había dicho que este monto está al día: “La deuda financiera bancaria del club es de $18 millones, está al día, siempre se ha cumplido, está respaldada por activos sólidos mucho mayores y además cuenta con el apoyo de Horizonte Morado. Eso se explicó con lujo de detalle en la última asamblea de accionistas, como corresponde“.

