Unafut no tiene compasión con Saprissa: las duras sanciones contra los morados luego del empate ante Alajuelense

El primer capítulo de la gran final del Torneo de Apertura 2025 entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense dejó mucho más que el empate en el marcador. Además de los goles, se habló mucho de como fue la salida de los equipos.

El clásico nacional se vivió con un ambiente electrizante en el estadio Ricardo Saprissa, donde la afición morada recibió a su equipo con un impresionante despliegue de pirotecnia que incluyó bengalas, humo y hasta el uso de extintores en las graderías, una imagen que rápidamente dio la vuelta al país.

Ese recibimiento, que encendió la previa del duelo más esperado del campeonato, ahora le pasó factura al conjunto tibaseño. Este jueves, la Unafut dio a conocer su resolución disciplinaria tras analizar lo ocurrido durante el ingreso de los equipos al terreno de juego y determinó aplicar una sanción económica al Deportivo Saprissa.

¿Cuál es la sanción que Unafut le impuso a Saprissa?

Según la decisión oficial, los morados deberán pagar una multa de ₡400.000 por el uso indebido de pirotecnia y extintores en el estadio. Además, la Unafut fue clara al advertir que, en caso de reincidencia, el club podría sufrir una reducción del aforo en un 20% para su próximo partido como local, una medida que representaría un golpe directo tanto en lo deportivo como en lo económico.

La sanción que Unafut le estableció a Saprissa.

La sanción llega en un momento particularmente sensible para Saprissa, que se juega el título ante su máximo rival y sabe que cualquier distracción fuera de la cancha puede convertirse en un problema adicional. El club ahora deberá extremar cuidados de cara a futuros compromisos en Tibás, sobre todo en un contexto donde la tensión y la pasión suelen desbordarse.

Publicidad

Publicidad

ver también Tomás Rodríguez, la novela del mercado de fichajes a tres puntas: esto dicen AHORA en Costa Rica, Panamá y Paraguay

Mientras tanto, la serie sigue abierta y toda la atención se traslada al partido de vuelta ante Alajuelense, donde los morados buscarán el campeonato en el Morera Soto, pero ya con una advertencia clara sobre la mesa: la Unafut no pasará por alto este tipo de comportamientos en instancias decisivas.