“Tenemos ofertas”: Erick Lonnis destapa la nueva venta que Saprissa haría para aliviar su crisis económica

En medio de la clasificación a semifinales del Apertura 2025, el Deportivo Saprissa continúa lidiando con una realidad que no desaparece: la necesidad de equilibrar sus finanzas. Y mientras el plantel se enfoca en la serie contra Cartaginés, en los despachos morados ya se analiza una posible salida que podría convertirse en un alivio económico para el club.

Erick Lonnis, director deportivo, fue contundente al referirse al futuro del panameño Gustavo Herrera, quien podría estar atravesando sus últimos días vestido de morado. El dirigente reconoció que la apuesta por el juvenil de 19 años no dio los resultados esperados y que su adaptación fue mucho más compleja de lo previsto.

Al ser consultado sobre si un cambio de ambiente podría ser lo mejor para su crecimiento, Lonnis fue totalmente transparente y terminó revelando lo que en Saprissa muchos evitaban decir públicamente.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el futuro de Gustavo Herrera?

“Sí, es posible, nosotros tenemos ofertas y equipos interesados por él”, confesó.

“Por supuesto que me hubiera gustado que fuera de otra manera… pero esto no es solo él”.

Lonnis insistió en que las expectativas externas influenciaron la percepción del fichaje: “A mí me parece que nunca se dijo ninguna mentira. Cuando presentamos a Gustavo Herrera, es un muy buen jugador. Creo que ustedes se dejaron llevar más por la prensa panameña que por lo que dije yo”.

El director deportivo defendió el talento del atacante, recordando que brilló en el Mundial Sub-20 con Panamá dos asistencias y un gol en tres partidos, pero reiteró que la adaptación en Costa Rica fue un muro difícil de escalar.

“¿Por qué aquí no le fue bien? Hay razones psicológicas, culturales y sociales que van más allá de su rendimiento y que no necesariamente pasan por lo futbolístico”, concluyó Lonnis.