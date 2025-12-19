“Eternamente agradecido”: Kadir Barría rompe el silencio y se pronuncia luego de la decisión que lo cambió todo en Botafogo

Kadir Barría rompió el silencio después de la decisión que podría cambiarlo todo para él en Botafogo. El futbolista no dudó en pronunciarse sobre el movimiento reciente que realizó el club. Corre el riesgo de comenzar nuevamente su camino.

Barría alegró a todos en Panamá con su arribo a Botafogo. Después de hacer una serie de pruebas en suelo brasileño, el atacante se ganó un lugar en el equipo. Se despidió de los que eran sus compañeros y ahí emprendió su travesía deportiva.

Recientemente, se confirmó la salida del entrenador Davide Ancelotti, quien dio espacio al canalero para que pueda meterse en la plantilla principal. Si bien suena un candidato que lo ilusiona, tomó la palabra y se refirió a la situación que vive.

Kadir Barría se despidió de Davide Ancelotti en Botafogo: aguarda por su nuevo DT

Kadir Barría se despidió de Davide Ancelotti, quien fue el entrenador que le dio un voto de confianza para debutar en el primer equipo del Botafogo. Lo hizo con un mensaje sentido a través de sus redes sociales. Le agradeció por lo que le dio.

“Gracias por todo, míster. Que seas muy feliz, donde quiera que vayas. Te estaré eternamente agradecido”, posteó Barría junto con una imagen en la que se lo ve emocionado, frente a frente con Ancelotti. Ese fue su saludo final para el técnico.

Kadir Barría se despide de Davide Ancelotti, quien dejó de entrenar al Botafogo (RRSS).

El delantero panameño arribó a la Estrella Solitaria en agosto del corriente 2025, fue campeón con el equipo Sub-20 y se ganó un espacio en la plantilla principal. Disputó un total de seis partidos en la temporada, donde convirtió dos goles.