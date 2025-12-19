Fue campeón con Municipal: el DT que ya llamó Xelajú para reemplazar a Amarini Villatoro tras su ida a Costa Rica

Xelajú MC tuvo un destacado 2025. Aún así, el desgaste generado desembocó en la salida de Amarini Villatoro. Después de quedar eliminado del Torneo Apertura 2025, el entrenador llamó a una conferencia de prensa para confirmar su salida.

“Llegamos a una serie donde los dos primeros tiempos fueron muy buenos, pero simplemente ya no nos dio porque, también hay que reconocerlo y se lo dije al grupo: siento que en momentos, en toda esta racha de 34 partidos donde hubo rotaciones, creo que hubo jugadores que nos quedaron a deber para mantener el nivel de exigencia“, dijo Villatoro frente a la prensa para confirmar su salida.

De ahí en más, la dirigencia de Los Superchivos se dispuso a buscar quien ocupe el puesto vacante. Luego de una serie de comunicaciones, el principal apuntado es Sebastián Bini, director técnico argentino de recordado paso por Municipal.

Sebastián Bini reveló detalles de su comunicación con la dirigencia de Xelajú. Lo hizo durante una entrevista para Boicot Podcast, en la que contó que mantuvo un contacto inmediato con los dirigentes en cuanto renunció Amarini Villatoro.

“Me llamaron, sí. Estuvimos hablando un poquito. Sé que soy una de las opciones, pero también sé que hay otras, así que estoy esperando. Estos días seguramente van a ser importantes para lo que viene, para el futuro nuestro y de ellos”, dijo.

“Fue inmediato, fue tremendo. Es más; yo estaba viajando de Cobán para acá, para Guatemala. Fue el martes. Mi asistente venía mirando las redes vio que se empezó a mover. A la noche tuvimos una pequeña charla. Estamos en la espera”, comentó.

Sebastián Bini se acerca a su nuevo club tras su salida de Cobán Imperial

Luego de su abrupta salida de Municipal, Sebastián Bini se mantuvo en silencio durante un tiempo considerable, hasta que asumió como entrenador de Cobán Imperial donde dirigió un total de 17 partidos, con un promedio de 1.17 puntos.