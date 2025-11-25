La limpieza de Vladimir Quesada: las tres figuras de Saprissa que saldrían de Tibás después del Apertura 2025

El Deportivo Saprissa todavía sueña con coronarse en el Torneo Apertura 2025 y alcanzar la estrella número 41 en su palmarés. Sin embargo, incluso si la consigna se cumple en diciembre, la realidad es que el año de los morados quedó muy por debajo de lo que imaginaban sus aficionados.

Liga Deportiva Alajuelense los eliminó prematuramente del Clausura, no lograron pasar de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf, quedaron fuera en la fase de grupos de la Copa Centroamericana y hoy prácticamente no tienen posibilidad de cerrar la fase regular del Apertura en el primer lugar. Con este contexto, está claro que, pase lo que pase en el cierre del campeonato, Vladimir Quesada y su cuerpo técnico deberán tomar decisiones duras.

¿Quiénes saldrán de Saprissa?

El periodista Kevin Jiménez, especialista en mercado de fichajes, se atrevió a vaticinar los nombres que considera que no continuarán en Tibás más allá del Apertura 2025.

“Esto es opinión, pero hay varios que usted ya puede ir viendo: Marcos Escoe, Mauricio Villalobos… y a Gustavo Herrera no lo descarto”, afirmó en su análisis, mencionando a tres jugadores que llegaron como apuestas durante la última ventana de transferencias.

Tres fichajes truncados

– Marcos Escoe: El delantero de 21 años llegó al Monstruo proveniente de los Pitbulls FC de Santa Bárbara, a quienes ayudó a ascender a la segunda división. Con pasado en Herediano y en el fútbol universitario de Estados Unidos, Escoe se ha visto lejísimos del nivel que exige Saprissa. Acumula apenas 85 minutos de juego, suficientes para recibir silbidos en La Cueva. Tiene contrato hasta junio de 2027, pero su continuidad se ve improbable.

Marcos Escoe no tiene nivel para Saprissa (X / Kevin Jiménez).

– Mauricio Villalobos: El último fichaje que cerró Sergio Gila se convirtió en un caso que muchos todavía no comprenden. Llegó a préstamo desde Santa Ana y de inmediato se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo. Pero con la llegada de Vladimir Quesada, desapareció del mapa: perdió protagonismo hasta quedar fuera de las convocatorias.

Mauricio Villalobos desapareció de las convocatorias (Saprissa).

La cesión de Villalobos expira en junio de 2026, aunque todo apunta a que su etapa en Tibás se cortará antes de lo esperado, despertando interés en otros clubes grandes del país.

– Gustavo Herrera: Sin dudas, la gran decepción de la temporada. El juvenil panameño aterrizó en Tibás como el goleador que los morados estaban buscando desde la salida de Javon East, pero nunca llegó a responder. Apenas suma un gol en 16 partidos, muy lejos de la promesa que generó su fichaje.

Gustavo Herrera suma apenas un gol como morado (Saprissa).

Sin embargo, el rendimiento de ‘Tavitín’ no pasó desapercibido en el Mundial Sub-20, donde dejó buenas sensaciones. Esa vitrina podría abrirle la puerta hacia el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, y Saprissa estaría dispuesto a escuchar cualquier oferta por sus servicios.