Tomás Rodríguez, la novela del mercado de fichajes a tres puntas: esto dicen AHORA en Costa Rica, Panamá y Paraguay

El futuro de Tomás Rodríguez tiene varios frentes abiertos a esta hora. El delantero panameño que pertenece al Sporting San Miguelito está en el radar del Deportivo Saprissa y también en el de Olimpia de Paraguay.

Hay un gran tira y afloje en Panamá por el club al que irá Rodríguez en 2026. Primero, se habló sobre la intención del delantero en emigrar a Paraguay para continuar su carrera en Sudamérica, tras su paso por el Monagas de Venezuela. Sin embargo, en el club de la Liga Panameña de Fútbol revelaron que el jugador habría dado su promesa de jugar en Saprissa tiempo atrás.

¿Qué dicen en Costa Rica sobre Tomás Rodríguez?

El presidente de San Miguelito, Juan José Zonta, habló con La Nación de Costa Rica y confirmó que estaba todo dado para que Rodríguez juegue en Saprissa, aunque todo se frenó.

ver también Saprissa en vilo: el fichaje de Tomás Rodríguez podría tener un giro inesperado a último momento

“Todo estaba en orden para que Tomás fuera a Costa Rica, tal y como él lo pidió y se comprometió. Han pasado situaciones que, aun como club, no logramos entender y que están bloqueando esa posibilidad (que Tomás se una a los morados). Tanto la Gerencia Deportiva del club, al igual que los abogados, están con ese tema. Si hay algo que podamos informar, lo haremos en el momento oportuno”, señaló el directivo del Sporting.

En Paraguay confirman que Sporting San Miguelito decidirá

Desde el entorno de Tomás Rodríguez, precisamente el padre del delantero, confirma que la palabra final la tendría el club panameño. “San Miguelito club dueño del pase es el que tomará la decisión de a dónde irá Tomás, ellos están manejando”, confesó en diálogo con VS Sports, medio de Paraguay.

No obstante, reconoció que les seduce la posibilidad de estar en el fútbol paraguayo: “Como padre para nosotros suena muy interesante Olimpia. Al aparecer Olimpia cambiaron las cosas, sabiendo cuan grande es el club”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En Panamá ya hablan de un plan B para Saprissa

A la espera de definir el futuro de Tomás Rodríguez, el periodista panameño, Álvaro Martínez, reveló que Saprissa ya mira a otro delantero canalero para ser el nuevo fichaje. Se trata de Jorlián Sánchez, atacante que se desempeña en Plaza Amador y que fue elegido el mejor jugador del Clausura 2025.