Llega desde el extranjero: el refuerzo que espera Vladimir Quesada ya pone rumbo a Saprissa

Este viernes 3 de octubre, el Deportivo Saprissa recibió una noticia que mezcla un duro golpe con un motivo de alegría para el cuerpo técnico de Vladimir Quesada. Se trata de Gustavo Herrera, joven delantero de 19 años que formó parte de la Selección Sub-20 de Panamá en el Mundial que se está llevando a cabo en Chile.

Hace minutos, el combinado canalero finalizó su participación en la justa mundialista con una derrota por 2-1 frente a Corea del Sur, quedando en el último lugar del Grupo B y sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

Gustavo Herrera regresa a Tibás antes de tiempo

Con este resultado, la buena noticia para el Monstruo es que Herrera se reintegrará al equipo antes de lo esperado, y podría estar disponible para la visita a AD San Carlos del próximo miércoles 15 de octubre, cuando se reanuden las competencias domésticas tras el parón internacional.

Gustavo Herrera volverá a unirse a Saprissa (Instagram).

El ex Sporting San Miguelito ha sido uno de los jugadores más cuestionados por la afición saprissista en lo que va de la temporada, ya que en los 12 partidos disputados como morado no ha registrado goles ni asistencias. Sin embargo, su paso por el Mundial Sub-20 podría darle un nuevo impulso.

El Mundial de la joya morada

Herrera fue una de las figuras de Panamá en la competencia, aportando un doblete de asistencias en la derrota 3-2 ante Panamá y un gol en el empate 1-1 frente a Ucrania, donde además fue elegido como la figura del partido.

Gustavo Herrera brilló en Valparaíso (FIFA).

En vista de este rendimiento superlativo, Vladimir Quesada espera que el juvenil pueda comenzar a demostrar por qué se lo fichó como uno de los grandes prospectos del fútbol panameño.

Saprissa sigue sumando piezas

El regreso de Gustavo Herrera se suma a la reincorporación de Warren Madrigal en el ataque morado. El delantero de 21 años volvió a las canchas el pasado fin de semana frente a Cartaginés, tras superar una fractura de peroné que lo mantuvo tres meses en rehabilitación.

Además, el lateral Ricardo Blanco se ha incorporado a los entrenamientos y, en las próximas semanas, podría volver a sumar minutos luego de más de dos años de ausencia en el equipo.