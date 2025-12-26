Lejos de Costa Rica: Saprissa conoce el nuevo equipo que tendría Gustavo Herrera en 2026

Gustavo Herrera quedará marcado como uno de los peores fichajes desde que Erick Lonnis se hizo cargo del Comité Deportivo de Saprissa. El panameño llegó como una de las grandes promesas del fútbol panameño, pero estuvo muy lejos de lo que prometía.

18 fueron los partidos que disputó el de Sporting San Miguelito. Apenas pudo anotar un gol. Fue ante Guadalupe en la victoria por 3-1. En la fase final, Vladimir Quesada no le dio ningún minuto, ya que la decisión del club era desprenderse de sus servicios.

Ahora que no seguirá en Saprissa, el periodista José Miguel Domínguez (Chepebomba) acaba de confirmar que su futuro estaría en Estados Unidos a partir del 2026. Precisamente, Herrera sería nuevo jugador del New York Red Bulls.

Gustavo Herrera seguiría su carrera en Estados Unidos

“Arrancaría su periplo norteamericano en la MLS Next Pro“, agregó el periodista sobre el lugar que tendría Gustavo Herrera en el equipo neoyorquino. De esta manera, se mantendría en el conjunto filial a la espera de una oportunidad en el plantel superior.

Cabe recordar que el New York RB tiene un gran interés en contratar a futbolistas panameños. En el primer equipo están Omar Valencia y Rafael Mosquera, mientras que en el filial aparecen Aimar Modelo y Mijahir Jiménez.

Justamente el club de la ciudad de Nueva Jersey tiene un convenio especial con Plaza Amador. Varios de los mencionados tuvieron participación en los Leones y luego emigraron a Estados Unidos para iniciar su camino en el New York Red Bulls.