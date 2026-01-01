Robo en Tibás: cinco joyas que Saprissa perdió y terminaron reforzando a Alajuelense y Herediano

La fuga de talento en divisiones menores parece ser un problema más profundo en el Deportivo Saprissa que en el resto de clubes del fútbol costarricense. El propio Erick Lonnis, directivo y referente morado, lo reconoció públicamente al explicar que el club no puede retener ni pagarle igual a todos los jugadores de ligas menores y, en ese contexto, muchas familias terminan aceptando otras ofertas que ofrecen una mayor estabilidad económica.

Estas circunstancias han provocado que varias de las joyas moradas terminen brillando con otros colores, muchas veces los de Club Sport Herediano o Liga Deportiva Alajuelense. Estos son cinco ejemplos que los morados no olvidan.

Los hermanos Sibaja

Herediano firmó recientemente a los gemelos Gabriel y Emmanuel Sibaja, ambos de 16 años, directamente desde la cantera de Saprissa. Con recorrido en las selecciones juveniles de Costa Rica, los hermanos son descritos como dos de los prospectos más interesantes del fútbol nacional. En particular, a Gabriel incluso se lo llegó a proyectar como posible heredero de Elías Aguilar en el mediocampo florense.

Santiago Van der Putten

Durante la pandemia, Saprissa sufrió un verdadero éxodo de talentos hacia Alajuelense: Claudio Montero, Aarón Suárez, Ian Lawrence, Ariel González… y, especialmente, Santiago Van der Putten.

El defensor central estuvo varios meses sin contrato en Saprissa pese a ya perfilarse como un proyecto serio. En ese contexto, el entonces gerente deportivo manudo, Agustín Lleida, le presentó el proyecto del club y el jugador terminó cruzándose de vereda. Hoy, Van der Putten es una de las promesas más destacadas del fútbol costarricense.

Aarón Suárez

Tras siete años en divisiones menores de Saprissa, el volante ofensivo se marchó a Alajuelense junto con Ian Lawrence en 2019. Suárez escuchó el proyecto rojinegro, conoció el Centro de Alto Rendimiento y, aunque Saprissa reaccionó con una oferta profesional y una mejora económica, decidió apostar por la Liga convencido de que tendría más oportunidades reales de llegar a Primera. El tiempo le dio la razón: superó los 200 partidos como manudo antes de emigrar al fútbol de Turquía.

Tristán Demetrius

También está la historia de Tristán Démétrius, delantero haitiano que llegó a ser considerado “la joya goleadora” de Saprissa en ligas menores. En 2023, el club lo vendió al KAA Gent de Bélgica, en parte porque no podía aprovecharlo debido a la ocupación de plazas de extranjeros. Tras una etapa discreta en Europa, regresó al país y Alajuelense lo incorporó a su estructura U-21 con la idea de proyectarlo nuevamente a la élite.

Ian Lawrence

Por último, está Ian Lawrence. Llegó a Saprissa con solo nueve años y pasó más de ocho años en la casa morada, destacándose en selecciones menores. Sin embargo, junto a su familia y su representante decidió aceptar la oferta de Alajuelense, convencido por el plan deportivo y las condiciones del CAR. Aunque hoy milita en Sporting FC, su desarrollo inicial como profesional terminó beneficiando a los manudos y no al club donde se formó.

