No le alcanzó con Randall Leal: Jafet Soto busca robarle otro fichaje a Saprissa en este mercado

El mercado de fichajes del fútbol costarricense sigue caliente y con protagonistas claros. Jafet Soto volvió a mover sus fichas con fuerza y, después de concretar un golpe directo a los morados con Randall Leal, ahora apunta a repetir la historia con otro nombre que genera ruido en Tibás.

El volante, formado en Saprissa y con pasado reciente en el fútbol internacional, estuvo durante semanas en el radar morado. Sin embargo, la falta de una propuesta firme desde Tibás abrió la puerta para que Herediano avanzara con decisión.

Jafet Soto va por más

Pero el apetito de Herediano no se detiene ahí. Según información del medio Sangre Roja y Amarilla, Jafet Soto ahora apunta a otro nombre que vuelve a sacudir el mercado y que, otra vez, tiene vínculo directo con Saprissa: Julio Cascante.

El defensor central acaba de quedar libre tras finalizar su etapa con el Austin FC de la MLS, situación que lo convierte en una opción muy atractiva para los clubes del país. Cascante, con pasado en Saprissa y experiencia internacional, interesa en Tibás; sin embargo, hasta el momento los morados no han avanzado de manera seria en una negociación formal.

Julio Cascante está en carpeta de Herediano.

La oportunidad que Herediano quiere aprovechar

Ese escenario es el que Jafet Soto pretende explotar. En Herediano consideran que Cascante puede aportar liderazgo, experiencia y solidez defensiva, justo en un momento en el que el club busca reforzarse tras un Apertura 2025 muy por debajo de las expectativas.

La historia empieza a repetirse: Saprissa interesado, pero sin pasos firmes; Herediano atento, decidido y dispuesto a moverse rápido. Si las conversaciones avanzan, Soto podría concretar otro golpe de mercado que dolería especialmente en Tibás.