“Cierro esta etapa”: Óscar Duarte conmueve a Saprissa con un mensaje sincero en medio de su recuperación

Óscar Duarte tuvo un cierre de año completamente distinto al que imaginaba. En plena final del Apertura 2025 ante Liga Deportiva Alajuelense, el defensor de 36 años sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha, una noticia que confirmó los peores temores de la afición del Deportivo Saprissa tras verlo abandonar la cancha en camilla.

La intervención quirúrgica resultó exitosa, pero ahora deberá afrontar un largo proceso de rehabilitación que se vuelve aún más exigente si se toma en cuenta su edad.

El mensaje de Óscar Duarte

Lejos de dejarse derrumbar por la adversidad, Duarte decidió enviar un mensaje cargado de fuerza y gratitud. A través de sus historias de Instagram, el zaguero morado compartió un balance de su año, dejando en claro que sigue viendo el lado positivo incluso en medio de la tormenta.

“Si algo me enseñó este 2025 es que no todo tiene que ser perfecto para que valga la pena. Hubo días de mucha luz, pero también otros bastante oscuros, de esos que te ponen a prueba la paciencia y la fe. Hoy quiero dar las gracias de corazón. A mi familia, por ser mi refugio y estar ahí cuando las cosas se pusieron difíciles. Ustedes son los que realmente importan. A ustedes, los que están por aquí siempre, gracias por la buena vibra… Cierro esta etapa con la paz de haber dado lo mejor de mí. Gracias por acompañarme en el camino. ¡Feliz 2026!”, expresó el defensor, con palabras que conmovieron a buena parte del saprissismo.

¿Óscar Duarte cuelga los botines?

Pese a la gravedad de la lesión y a su edad, Óscar Duarte ya dio a entender que no se dará por vencido y que hará todo lo posible para regresar a las canchas el próximo año.

Por ahora, su continuidad en Tibás no corre riesgo desde el plano contractual: el futbolista de 36 años mantiene vínculo con Saprissa hasta finales del 2027. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona su rehabilitación.