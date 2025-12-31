Oficial: El Fantasma Figueroa ya tiene todo listo para iniciar su aventura en Comunicaciones

Lo que durante semanas fue un secreto a voces, finalmente se hizo oficial este 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo. Comunicaciones FC anunció la contratación del chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa como su nuevo director técnico, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la institución alba, urgida de resultados y estabilidad deportiva.

La llegada de Figueroa se da tras su reciente paso por la Selección Nacional de Nicaragua, a la que dirigió durante los últimos tres años. En ese periodo, el estratega estuvo al frente de 41 partidos, en un ciclo con resultados irregulares, pero que le permitió sumar experiencia en el ámbito de selecciones. Su vínculo con la federación pinolera concluyó a finales de 2025, dejándolo libre para asumir este nuevo reto.

El regreso del Fantasma a Comunicaciones

Esta será la segunda etapa de Marco Antonio Figueroa al frente de Comunicaciones, club que ya conoce. Su primer paso por la institución se dio en 2001, cuando dirigió nueve encuentros, en lo que fue su debut como entrenador, tras retirarse como futbolista un año antes defendiendo los colores de la Universidad Católica de Chile.

A pesar de lo corto de aquella experiencia inicial, el “Fantasma” pudo conocer desde entonces la exigencia, la presión mediática y la responsabilidad que implica dirigir a uno de los clubes más grandes y laureados de Guatemala, factores que hoy vuelven a ponerse sobre la mesa en un momento deportivo complejo para los albos.

En su trayectoria como técnico, Figueroa ha dirigido a equipos de renombre como Monarcas Morelia y Celaya en México, además de O’Higgins, Cobreloa y la propia Universidad Católica en Chile. Esa experiencia internacional respalda su nombramiento y alimenta la expectativa de un cambio de rumbo en el banquillo crema.

Ahora, el desafío es claro: sacar a Comunicaciones de los últimos puestos, estabilizar al plantel y devolverle el protagonismo histórico que su afición exige. Con la mira puesta en el Torneo Clausura 2026, la directiva confía en que la experiencia y carácter del “Fantasma” sean claves para iniciar una reconstrucción deportiva que devuelva a los albos al lugar que demandan su historia y su gente.