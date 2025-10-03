El Deportivo Saprissa es el único equipo de Costa Rica que disputó el Mundial de Clubes. Fue hace 20 años, en la edición de 2005, cuando el Monstruo Morado consiguió el histórico tercer puesto tras superar al Al-Ittihad en el partido entre los que no llegaron a la final.

Uno de los partícipes de ese plantel fue José Luis Puppy López, quien fue titular en el partido por el tercer puesto contra el conjunto árabe. El ex volante de la S y de Herediano atravesó por un momento muy difícil en 2018 por culpa de la Selección de Costa Rica.

Puppy López en Saprissa. (Foto: Lente Morado)

Tiempo atrás, precisamente para el Mundial de Rusia 2018, Puppy decidió invertir en camisetas de la Tricolor, pero no le fue como esperaba: “Todo lo perdí, soy ordenado y ambicioso y a veces eso es malo… en el 2018 hipoteque mi apartamento para comprar camisetas para el Mundial y perdimos el primer partido (contra Serbia), luego contra Brasil y ahí tengo camisetas para regalar”.

“Arriesgué mucho y perdí toda mi plataforma, tenía un par de lotes, un par de casas, el apartamento fue lo que me quedó”, agregó en una entrevista con Tigo Sports.

Puppy López. (Foto: Facebook)

La nueva vida que lleva José Luis Puppy López, partícipe del Mundial de Clubes con Saprissa en 2005

Lejos de esa vida en la que prácticamente quedó en la ruina, Puppy López comentó que hoy su realidad es diferente a la del 2018, más allá de que perdió todo lo que cosechó en el fútbol. “Fue una prueba, ya estoy saliendo pero todo lo que hice en el fútbol, lo perdí”, expresó.

En la actualidad, encabeza un proyecto denominado “Creo Fútbol”, el cual está destinado a que los jóvenes futbolistas puedan darse a conocer al mundo. En diálogo con La Teja, explicó: “Con este proyecto, las academias van a poder darles un valor agregado a los chicos mediante unas cámaras de Inteligencia Artificial, y les pueden dar un perfil a los jugadores, para ir colocando sus videos, sus estadísticas y sus datos en lo que sería como un currículum digital“.