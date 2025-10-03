Panamá Sub-20 se juega la clasificación: minuto a minuto, así está la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial de Chile 2025

No hay mañana para la Selección de Panamá. Este viernes, deberá ganarle a Corea del Sur en la tercera jornada del Mundial Sub-20 para meterse entre los dos mejores del Grupo B y, si los demás resultados la acompañan, clasificar a los octavos de final.

El encuentro se jugará en el Estadio Elías Figueroa del Valparaíso, el mismo escenario donde perdió 3-2 con Paraguay en el debut y rescató un empate 1-1 con la vigente campeona del mundo, Ucrania, gracias al gol de Gustavo Herrera.

ver también “Acercamientos”: Panamá y Saprissa conmocionados con la última noticia sobre Gustavo Herrera que puede cambiar su carrera

En simultáneo, en el Estadio Nacional de Santiago, ucranianos y paraguayos medirán fuerzas en un duelo del que depende el futuro de la Rojita. Ambos países tienen 4 puntos, por lo que un empate los volvería inalcanzables para los dirigidos por Jorge Dely Valdés, incluso si ganan su respectivo juego.

Publicidad

Publicidad

De darse este escenario, los canaleros seguirían teniendo chances: en esta edición del Mundial juvenil, los cuatro mejores terceros de la fase de grupos también pasan a la próxima fase. Aunque, claro, pasarían a depender exclusivamente de resultados ajenos.

¿Cómo va la Selección de Panamá en la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub-20?