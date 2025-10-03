Es tendencia:
Panamá Sub-20 se juega la clasificación: minuto a minuto, así está la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial de Chile 2025

Entérese cómo va minuto a minuto la Selección de Panamá en la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub-20.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

La Selección Sub-20 de Panamá no tiene margen de error frente a Corea del Sur.
No hay mañana para la Selección de Panamá. Este viernes, deberá ganarle a Corea del Sur en la tercera jornada del Mundial Sub-20 para meterse entre los dos mejores del Grupo B y, si los demás resultados la acompañan, clasificar a los octavos de final.

El encuentro se jugará en el Estadio Elías Figueroa del Valparaíso, el mismo escenario donde perdió 3-2 con Paraguay en el debut y rescató un empate 1-1 con la vigente campeona del mundo, Ucrania, gracias al gol de Gustavo Herrera.

En simultáneo, en el Estadio Nacional de Santiago, ucranianos y paraguayos medirán fuerzas en un duelo del que depende el futuro de la Rojita. Ambos países tienen 4 puntos, por lo que un empate los volvería inalcanzables para los dirigidos por Jorge Dely Valdés, incluso si ganan su respectivo juego.

De darse este escenario, los canaleros seguirían teniendo chances: en esta edición del Mundial juvenil, los cuatro mejores terceros de la fase de grupos también pasan a la próxima fase. Aunque, claro, pasarían a depender exclusivamente de resultados ajenos.

¿Cómo va la Selección de Panamá en la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub-20?

