Warren Madrigal habló de su regreso a La Sele con el Piojo Herrera y respondió lo que todos le preguntan: “Es muy difícil”

El Deportivo Saprissa no solo celebró la victoria frente a Cartaginés, sino también el regreso de Warren Madrigal, uno de los jugadores más apreciados por la afición.

Warren Madrigal volvió a tener minutos después de una larga ausencia, ya que desde su participación en la pasada Copa Oro con la Selección de Costa Rica de Miguel Herrera no había podido ser parte de los compromisos oficiales del club.

ver también Es oficial: Saprissa anuncia el regreso que Vladimir Quesada estaba esperando tras recuperar a Warren Madrigal

Warren Madrigal y su posible regreso a La Sele

Warren Madrigal no escondió su ilusión por volver a vestir la camiseta de la Selección Nacional, especialmente en un momento en el que Costa Rica necesita sumar puntos de manera urgente en su camino hacia el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

“La Selección siempre me ilusiona, siempre va a ser mi sueño, para mi representar a Costa Rica siempre será algo inexplicable, me toque o no me toque voy a apoyar pero ojalá estar”, afirmó el delantero morado.

Warren Madrigal – Selección Costa Rica

Publicidad

¿En qué posición se siente más cómodo Warren Madrigal?

En la pregunta del millón que parece no terminar, Warren dejó claro que se adapta a cualquier posición en la ofensiva, ya sea como extremo o delantero centro, una zona en la que Saprissa ha tenido dificultades y buscado soluciones en el mercado.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

“Donde me coloquen me voy a sentir cómodo, es muy difícil porque desde las inferiores acá en Saprissa siempre me han puesto de extremo o delantero centro, entonces no es que me sienta más cómodo en una posición o en otra, donde sea voy a dar mi 100%“, sentenció Madrigal.