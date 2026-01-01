Es tendencia:
Más que Celso Borges: revelan el salario que Alajuelense le ofreció a Jeison Lucumí para renovar su contrato

En medio de las negociaciones para su renovación con Alajuelense, sale a la luz el salario que le habrían ofrecido a Jeison Lucumí.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

A Jeison Lucumí le ofrecieron más que a Celso Borges.
La Liga Deportiva Alajuelense no quiere perder piezas clave tras un semestre histórico y ya empezó a moverse con fuerza en los escritorios. Luego de conquistar la Copa Centroamericana y la ansiada Liga 31, la dirigencia rojinegra trabaja en asegurar la continuidad de varios futbolistas que fueron determinantes en el proyecto de Óscar Ramírez.

Uno de ellos es Jeison Lucumí, cuyo contrato ya finalizó y hoy es una prioridad absoluta para el cuerpo técnico. El colombiano, de 30 años, se convirtió en una pieza fundamental dentro del funcionamiento del equipo.

Su despliegue, regularidad y liderazgo silencioso convencieron al Machillo de que debe seguir siendo parte del plantel que afrontará el Clausura 2026 y los torneos internacionales. Por eso, Alajuelense decidió hacer un esfuerzo económico importante para intentar retenerlo.

¿Cuál es el salario que le ofrecieron a Jeison Lucumí?

Según informaron desde Muro Alajuelense, la oferta de renovación que la Liga puso sobre la mesa para Lucumí asciende a 15 mil dólares mensuales, una cifra que incluso supera el salario del capitán y referente del equipo, Celso Borges, quien percibe alrededor de 10 mil dólares. El dato no pasó desapercibido en el entorno manudo y refleja la importancia que el club le da al mediocampista colombiano dentro del nuevo proyecto deportivo.

Jeison Lucumí ganaría más que Celso Borges.

Por ahora, Lucumí no ha dado una respuesta definitiva. El futbolista analiza la propuesta mientras valora distintas opciones, tanto a nivel deportivo como personal. Desde Alajuelense confían en que el esfuerzo económico y la estabilidad del proyecto, con Óscar Ramírez al mando, inclinen la balanza a su favor.

En lo estrictamente futbolístico, Lucumí firmó un Apertura 2025 muy sólido. Disputó 21 partidos, aportó 2 goles y 5 asistencias, además de ser un engranaje clave en la presión, la salida limpia y el equilibrio del mediocampo rojinegro. Su rendimiento fue constante en el torneo local y también en la Copa Centroamericana, donde la Liga volvió a levantar el trofeo.

Mientras Alajuelense define otras renovaciones y posibles salidas, el caso de Jeison Lucumí aparece como uno de los más sensibles del mercado. La oferta ya está hecha y es clara: el club está dispuesto a convertirlo en uno de los mejores pagos del plantel. Ahora, la decisión final está en manos del colombiano.

