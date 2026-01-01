Erick Lonnis dijo no: Randall Leal firmó con Herediano y esto es lo que podría ganar en el equipo de Jafet Soto

El miércoles, a pocas horas de la llegada del nuevo año, el Club Sport Herediano sacudió el mercado de fichajes de Costa Rica al anunciar oficialmente la contratación de Randall Leal para disputar el Torneo Clausura 2026.

El ex DC United y Nashville SC en la MLS firmará por un período de dos años con el Team florense, según informó la propia institución a través de un comunicado oficial.

Erick Lonnis cerró la puerta

Aunque Leal estuvo entrenando con el Deportivo Saprissa y su nombre sonó con fuerza en Tibás como posible refuerzo para el plantel de Vladimir Quesada, finalmente Erick Lonnis decidió no avanzar por su fichaje.

“Bien por Randall Leal que vaya al Herediano. Si él tiene ofertas, bien por él, nosotros no vamos a inflar salarios”, había declarado el ex guardameta antes de que el movimiento se confirmara, dejando entrever que una de las razones detrás de la decisión era de carácter económico.

En la misma línea, el medio La Voz Saprissista había señalado: “A Randall Leal habría que igualarle una oferta de más de 20K de dólares, y al parecer Erick Lonnis no lo estaría considerando”.

De confirmarse esa cifra, se trataría de un salario extremadamente elevado para el mercado local. Para tener un punto de referencia, Mariano Torres, capitán y referente del Saprissa, percibiría un monto cercano siendo uno de los futbolistas mejores pagados de la Liga Promerica, de acuerdo con información difundida por el periodista Josué Quesada.

¿Cuánto podría ganar Leal en Herediano?

Pero el número no resulta descabellado si se observa el último contrato de Leal en el exterior. De acuerdo con el portal especializado Capology, el atacante tenía en el DC United un salario de 1.150.000 dólares brutos anuales, equivalentes a 22.115 dólares por semana, cifras totalmente fuera del alcance del fútbol nacional.

Es por eso que no sorprende que, como aseguró La Voz Saprissista, el entorno del futbolista manejara pretensiones cercanas a los 20 mil dólares. La gran incógnita ahora es si la directiva rojiamarilla que preside Jafet Soto estuvo dispuesta a acercarse a ese rango salarialo logró cerrar el fichaje en condiciones más accesibles.