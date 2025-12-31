Es tendencia:
Jeaustin Campos lo pierde: se va de Real España y firma por este impensado equipo recomendado por Fabián Coito

Jeaustin Campos le dio bastante tiempo de juego y ahora da el salto de calidad a Sudamérica. Ya fue confirmado.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Real España perdió a una de sus figuras que se va de Honduras.
Real España sigue siendo el equipo más protagonista del mercado de fichajes en Honduras, no solo por los fichajes que ya ha realizado, si no que también porque está teniendo salidas, la primera fue Wesly Decas que se fue a Puntarenas de Costa Rica.

Ahora se ha sumado un legionario más y esta vez va directo al fútbol de Sudamérica. Ha sido uno de los jugadores que Jeaustin Campos le ha dado bastante continuidad.

¿Quién es el jugador que se va de Real España?

Se trata de Darlin Mencía, el defensor se va a Uruguay para jugar con el Montevideo Wanderers de la primera división charrúa, según reporta el periodista Guille López.

“Darlin Mencía llega a Wanderers. El lateral izquierdo hondureño de 22 años se sumará al Bohemio. Fue internacional juvenil y disputó el Mundial Sub-20 con Honduras”.

Fabián Coito, ex entrenador de la selección de Honduras, fue quién recomendó a Mencía para que sea fichado por el Montevideo. Ahora tiene la oportunidad de demostrar su calidad a sus 22 años.

Jeaustin Campos se queda sin uno de sus defensores zurdo, pero ha obtenido el fichaje de Juan Manuel Capeluto, quién llega desde México y a quien le ganó el pulso a Olimpia por su contratación.

Mencía ha disputado 44 encuentros con Real España desde 2022, producto de su cantera y ahora legionario catracho, al que esperan todos les vaya de la mejor forma.

