Se olvidó de Herediano: Fernán Faerron deja un mensaje que enciende la ilusión en Saprissa

En el 2025 que ya transcurrió, Fernán Faerron tuvo un período complicado con la camiseta del Club Sport Herediano. El defensor central se marchó a principio de año al Vorskla Poltava de Ucrania en calidad de cedido, donde apenas pudo jugar dos partidos.

Para el Apertura 2025, el ex Alajuelense regresó, ya que había sido prestado por un único semestre. En el primer partido de la temporada contra Guadalupe, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, la cual lo marginó de las canchas por un largo tiempo.

En septiembre y de manera inesperada, Faerron tomó la decisión de interrumpir su contrato con Herediano. Desde entonces, no consiguió un nuevo equipo para firmar contrato y todavía se encuentra como agente libre.

En las últimas horas, el zaguero compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que resume con imágenes lo que fue su 2025. Sorpresivamente, no subió ninguna fotografía relacionada a Herediano, donde fue campeón del Clausura a pesar de haber sumado 180 minutos en el bicampeonato.

En Saprissa piden por Fernán Faerron

Como su nombre comenzó a estar entre rumores con Saprissa y Faerron se olvidó de Herediano en su posteo, los aficionados morados llenaron su publicación de comentarios en los que piden por su contratación con el equipo de Tibás.

Los comentarios de saprissistas en la publicación de Faerron.

Varios mensajes como “todos los caminos llegan a Tibás Faerron“, “lo esperamos en la cueva“,”venite morado“, “Tibás te espera“, fueron los que recibió el ex Alajuelense y Herediano en su cuenta de Instagram. Además, aficionados florenses le cuestionaron porqué no había subido una imagen con la camiseta del Team. El de San Rafael de Escazú compartió fotos junto a su familia y la Selección de Costa Rica.