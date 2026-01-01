Es oficial: Alajuelense hace realidad la firma que Machillo Ramírez reclamaba tras la llegada de Kenneth Vargas

El flamante campeón de Costa Rica y tricampeón de Centroamérica empieza a darle forma a un ataque temible de cara al Torneo Clausura 2026. Justo antes de que finalice el año, Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial la contratación de Kenneth Vargas, quien llega procedente del Club Sport Herediano y cedido por un año por el Hearts of Midlothian de Escocia.

Pero además de la llegada del talentoso atacante internacional con Costa Rica, ahora el entrenador Óscar “Machillo” Ramírez sabe que tendrá asegurada la presencia de una de sus figuras de la temporada que acaba de finalizar.

Alajuelense asegura una firma clave

Se trata de Jeison Lucumí, quien firmó la renovación de su contrato por un año más. “LDA informa que el atacante Jeison Lucumí renovó su ligamen con el club por un año más. ¡Lucu querido, vamos por más!”, anunció la institución a través de sus redes oficiales.

Desde su llegada a Alajuela a principios del 2025, el extremo cafetero registra 50 apariciones oficiales, 4 goles y 7 asistencias. Aunque todavía tiene margen de mejora en la definición, su capacidad para encarar y desbordar lo ha convertido en un refuerzo extranjero que ha rendido a la altura de lo esperado.

Con la llegada de Vargas y la permanencia del colombiano, Alajuelense empieza a ilusionar a su afición con un frente ofensivo de élite para competir por todos los títulos posibles.

Así se mueve el mercado manudo

Por ahora, la única incorporación confirmada es la de Kenneth Vargas. En cuanto a salidas, el club anunció recientemente que el lateral izquierdo John Paul Ruiz jugará cedido en Municipal Liberia durante el próximo semestre.

De momento, no se han oficializado más movimientos, pero todo indica que el mercado de la Liga todavía tiene capítulos por escribir conforme se acerque el inicio del Clausura 2026.