Vivió un calvario en Saprissa y ahora tiene una oportunidad para recuperarse en Europa

El futuro del delantero panameño Gustavo Herrera comienza a tomar forma en el mercado internacional, luego de que se confirmara el interés del UB Conquense de España, club que ve en el atacante una opción deportiva atractiva para potenciar su proyección en un grupo competitivo que reúne a filiales de equipos de Primera División del fútbol español.

Aunque por el momento no existe una oferta oficial, desde el entorno del futbolista se ha conocido que en los próximos días podrían activarse los contactos formales por la vía institucional. El interés del conjunto español responde a la intención de apostar por un jugador joven, con recorrido internacional y margen de crecimiento dentro del fútbol europeo.

Este seguimiento se suma al que ya realiza el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, una alternativa que también resulta seductora para el panameño. En caso de concretarse esta opción, “Tavitín” iniciaría su proceso en la MLS Next Pro, liga de desarrollo que sirve como plataforma para dar el salto al primer equipo.

Gustavo Herrera busca olvidar a Saprissa

Herrera viene de cerrar su etapa con el Deportivo Saprissa de Costa Rica, una experiencia que no resultó como se esperaba. Desde su llegada al cuadro morado, el delantero no logró consolidarse ni tener la continuidad deseada, viviendo un periodo complicado que terminó marcando su salida del histórico club centroamericano.

Ahora, el objetivo del atacante canalero es recuperar su nivel futbolístico y volver a sentirse protagonista, algo clave en esta etapa de su carrera. Tanto la opción europea como la norteamericana representan escenarios ideales para reencontrarse con su mejor versión y sumar minutos de calidad.

Además, el panorama internacional resulta vital pensando en el futuro de la Selección de Panamá, ya que Gustavo Herrera busca mantenerse en el radar del combinado nacional con la Copa del Mundo de 2026 como gran objetivo. Su próxima decisión será determinante para relanzar su carrera y volver a competir al más alto nivel.