Nadie en Municipal lo vio venir: José Morales anuncia un cambio inesperado en el arranque del 2026

El inicio del 2026 trajo una sorpresa inesperada en el entorno de Municipal, aunque esta vez no fue dentro de la cancha. José Morales, uno de los referentes del cuadro rojo, dejó a más de uno con la boca abierta tras anunciar un cambio que nadie en el club ni entre la afición vio venir.

El cambio inesperado de Morales

A través de sus redes sociales, el defensor guatemalteco publicó una fotografía que rápidamente se volvió tema de conversación. En la imagen, Morales aparece con una apariencia completamente distinta a la que había mostrado durante los últimos años: sin su característica y larga cabellera, una imagen que lo acompañó tanto en Municipal como en la Selección de Guatemala.

El 2025 no fue un año sencillo para el zaguero. En el plano colectivo, acumuló dos subcampeonatos con los Municipal y, a nivel de selección, se quedó a las puertas de clasificar al Mundial 2026 con la Azul y Blanco, un golpe duro para un jugador que ha sido constante en los procesos recientes. Con el cambio de calendario, Morales decidió marcar un nuevo comienzo, al menos en lo simbólico, apostando por una renovación de imagen.

La decisión sorprendió incluso a los aficionados más cercanos al club, acostumbrados a ver al experimentado defensor con el cabello largo, una de sus señas de identidad dentro del fútbol guatemalteco. El propio jugador no acompañó la imagen con un mensaje extenso, pero la publicación fue suficiente para generar múltiples reacciones y comentarios entre seguidores de Municipal.

José Morales se cortó su gran cabellera. (Foto Instagram)

Por ahora, José Morales se encuentra disfrutando de sus vacaciones, recargando energías tras una temporada exigente. Será en los próximos días cuando se reintegre al trabajo junto al resto del plantel escarlata, con miras al reacondicionamiento físico y la preparación para el Torneo Clausura 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Municipal se interesa en Georgie Welcome, la decisión que ha tomado con Eddie Hernández

Mientras tanto, su cambio de look ya dejó claro que el 2026 empezó distinto para “El Caballo”, quien busca pasar la página y encarar el nuevo año con aire renovado, dentro y fuera del campo.