Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

La respuesta de Kendall Waston: el Piojo Herrera queda en evidencia por comparar a Alexis Gamboa con el defensa de Saprissa

El DT de la Selección de Costa Rica se mete en una situación incómoda por sus declaraciones sobre Kendall Waston y Alexis Gamboa.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Kendall Waston deja en evidencia al Piojo Herrera.
© Saprissa / Columbia.Kendall Waston deja en evidencia al Piojo Herrera.

Uno de los regresos más pedidos a la Selección de Costa Rica para la doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 es, sin lugar a dudas, el de Kendall Waston.

La Tricolor visitará a Honduras y luego recibirá a Nicaragua en San José, compromisos en los que el gigante del Deportivo Saprissa podría convertirse en un arma letal en el juego aéreo.

Mientras Saprissa les paga 18 mil dólares a Gustavo Herrera y Newton Williams, esto gana Jorge Benguché por ser la gran figura de Olimpia

ver también

Mientras Saprissa les paga 18 mil dólares a Gustavo Herrera y Newton Williams, esto gana Jorge Benguché por ser la gran figura de Olimpia

Con la convocatoria de Celso Borges casi asegurada, la atención de muchos aficionados pasó a centrarse en Waston, quien con sus 1,96 metros de altura puede ser determinante ante un equipo físico y bien plantado como el de Reinaldo Rueda en San Pedro Sula.

Publicidad

La polémica comparación con Alexis Gamboa

Sin embargo, Miguel “Piojo” Herrera sorprendió al no incluir al jugador morado en la lista de convocados para el microciclo del combinado nacional que se llevó a cabo entre el 1 y el 3 de octubre.

Al ser consultado por Yashin Quesada, el estratega mexicano no descartó llamar a Waston, pero dejó claro que no siente que su equipo tenga un déficit en el juego aéreo. “Tengo tres centrales de gran tamaño. Si hablan de tipos que van de arriba, ya lo demostró Gamboa que va muy bien. No sólo conmigo, con la Liga es un tipo que defiende bien. Precisamente Kendall no cabecea cuando está Gamboa“, sentenció Herrera, haciendo referencia a Alexis Gamboa, defensa de Alajuelense.

Publicidad
Tweet placeholder

Tengo a Juan Pablo Vargas que mide 1,96, a (Jeyland) Mitchell que mide 1,90, a (Francisco) Calvo que mide 1,88, a (Julio) Cascante que mide 1,90. Esa parte no me preocupa“, añadió el DT.

Publicidad

Los números de Waston hablan por sí solos

Pero los registros de Kendall Waston dejan en evidencia al entrenador mexicano. Waston ha anotado 3 goles a Alajuelense cuando Alexis Gamboa estaba en cancha, mientras que Gamboa nunca ha marcado un gol enfrentando a Kendall Waston, ni siquiera ante Saprissa en general.

Tweet placeholder
Publicidad
¿Saprissa o Real Madrid? A Keylor Navas lo hicieron elegir entre los dos clubes y su respuesta impacta de lleno a Costa Rica

ver también

¿Saprissa o Real Madrid? A Keylor Navas lo hicieron elegir entre los dos clubes y su respuesta impacta de lleno a Costa Rica

Además, a nivel de selección, Waston cuenta con 10 goles en 74 partidos, incluyendo el recordado tanto ante Suiza en el Mundial 2018, mientras que a nivel de clubes suma 84 goles en 516 partidos, cifras impresionantes para un defensor. En comparación, Alexis Gamboa ha marcado apenas 10 goles en 276 partidos a nivel clubes y solo 1 en 10 partidos con Costa Rica.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Piojo Herrera dice lo que nadie esperaba sobre Kendall Waston
Deportivo Saprissa

Piojo Herrera dice lo que nadie esperaba sobre Kendall Waston

Christian Bolaños explota ante las acusaciones
Deportivo Saprissa

Christian Bolaños explota ante las acusaciones

“No sabía que me tenían miedo”: referente de Costa Rica hace arder a toda Honduras antes de la Eliminatoria
Honduras

“No sabía que me tenían miedo”: referente de Costa Rica hace arder a toda Honduras antes de la Eliminatoria

Llega desde el extranjero: el refuerzo que espera Quesada pone rumbo a Saprissa
Deportivo Saprissa

Llega desde el extranjero: el refuerzo que espera Quesada pone rumbo a Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo