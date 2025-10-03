La respuesta de Kendall Waston: el Piojo Herrera queda en evidencia por comparar a Alexis Gamboa con el defensa de Saprissa

Uno de los regresos más pedidos a la Selección de Costa Rica para la doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 es, sin lugar a dudas, el de Kendall Waston.
La Tricolor visitará a Honduras y luego recibirá a Nicaragua en San José, compromisos en los que el gigante del Deportivo Saprissa podría convertirse en un arma letal en el juego aéreo.
Con la convocatoria de Celso Borges casi asegurada, la atención de muchos aficionados pasó a centrarse en Waston, quien con sus 1,96 metros de altura puede ser determinante ante un equipo físico y bien plantado como el de Reinaldo Rueda en San Pedro Sula.
La polémica comparación con Alexis Gamboa
Sin embargo, Miguel “Piojo” Herrera sorprendió al no incluir al jugador morado en la lista de convocados para el microciclo del combinado nacional que se llevó a cabo entre el 1 y el 3 de octubre.
Al ser consultado por Yashin Quesada, el estratega mexicano no descartó llamar a Waston, pero dejó claro que no siente que su equipo tenga un déficit en el juego aéreo. “Tengo tres centrales de gran tamaño. Si hablan de tipos que van de arriba, ya lo demostró Gamboa que va muy bien. No sólo conmigo, con la Liga es un tipo que defiende bien. Precisamente Kendall no cabecea cuando está Gamboa“, sentenció Herrera, haciendo referencia a Alexis Gamboa, defensa de Alajuelense.
“Tengo a Juan Pablo Vargas que mide 1,96, a (Jeyland) Mitchell que mide 1,90, a (Francisco) Calvo que mide 1,88, a (Julio) Cascante que mide 1,90. Esa parte no me preocupa“, añadió el DT.
Los números de Waston hablan por sí solos
Pero los registros de Kendall Waston dejan en evidencia al entrenador mexicano. Waston ha anotado 3 goles a Alajuelense cuando Alexis Gamboa estaba en cancha, mientras que Gamboa nunca ha marcado un gol enfrentando a Kendall Waston, ni siquiera ante Saprissa en general.
Además, a nivel de selección, Waston cuenta con 10 goles en 74 partidos, incluyendo el recordado tanto ante Suiza en el Mundial 2018, mientras que a nivel de clubes suma 84 goles en 516 partidos, cifras impresionantes para un defensor. En comparación, Alexis Gamboa ha marcado apenas 10 goles en 276 partidos a nivel clubes y solo 1 en 10 partidos con Costa Rica.