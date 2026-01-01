Mientras Municipal se interesa en Georgie Welcome, la decisión que ha tomado con Eddie Hernández

Eddie Hernández tiene un pie y medio fuera del Municipal de Guatemala luego de perder la final ante Antigua. El delantero hondureño no cumplió con las expectativas.

De acuerdo a medios chapínes, Eddie es parte de una barrida de Municipal para 2026 y son hasta cuatro jugadores que se irían del equipo rojo.

La limpieza en el Municipal

Junto a Hernández saldrían Darwin Torres, Yasnier Matos y Davis Contreras. No se ha hecho oficial, pero todo indica que se van del club.

Municipal estaría en busca de un delantero experimentado y el radar apareció el hondureño Georgie Welcome, que a sus 40 años es una de las opciones.

El cañonero del Aguán tuvo una temporada donde jugó 26 partidos y anotó 6 goles con los chapines, luego de salir del Olancho donde el 36 juegos anotó 18 dianas (en dos torneos).

Municipal quiere recuperar su protagonismo en 2026 y su principal objetivo es ser campeón de la liga chapina, a ver si cuenta o no con presencia hondureña.

