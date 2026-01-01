Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras Municipal se interesa en Georgie Welcome, la decisión que ha tomado con Eddie Hernández

Eddie Hernández perdió la final en Guatemala ante Antigua y ahora Municipal toma decisión con el hondureño.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Mientras Municipal busca delantero, toma decisión con Eddie Hernández.
Mientras Municipal busca delantero, toma decisión con Eddie Hernández.

Eddie Hernández tiene un pie y medio fuera del Municipal de Guatemala luego de perder la final ante Antigua. El delantero hondureño no cumplió con las expectativas.

De acuerdo a medios chapínes, Eddie es parte de una barrida de Municipal para 2026 y son hasta cuatro jugadores que se irían del equipo rojo.

A la par de Lamine Yamal: José Mario Pinto arranca el 2026 en la élite del fútbol mundial y sorprende al Olimpia

ver también

A la par de Lamine Yamal: José Mario Pinto arranca el 2026 en la élite del fútbol mundial y sorprende al Olimpia

La limpieza en el Municipal

Junto a Hernández saldrían Darwin Torres, Yasnier Matos y Davis Contreras. No se ha hecho oficial, pero todo indica que se van del club.

Municipal estaría en busca de un delantero experimentado y el radar apareció el hondureño Georgie Welcome, que a sus 40 años es una de las opciones.

El cañonero del Aguán tuvo una temporada donde jugó 26 partidos y anotó 6 goles con los chapines, luego de salir del Olancho donde el 36 juegos anotó 18 dianas (en dos torneos).

Motagua comienza la venganza contra Jeaustin Campos y busca fichar a este jugador: “Rechazó dos propuestas”

ver también

Motagua comienza la venganza contra Jeaustin Campos y busca fichar a este jugador: “Rechazó dos propuestas”

Municipal quiere recuperar su protagonismo en 2026 y su principal objetivo es ser campeón de la liga chapina, a ver si cuenta o no con presencia hondureña.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Georgie Welcome impacta a Honduras y podría fichar por este gigante de Centroamérica
Honduras

Georgie Welcome impacta a Honduras y podría fichar por este gigante de Centroamérica

Ya fue confirmado: Georgie Welcome ficha por histórico de Centroamérica a sus 40 años
Honduras

Ya fue confirmado: Georgie Welcome ficha por histórico de Centroamérica a sus 40 años

Los hondureños que han jugado en la Ligue 1
Noticias

Los hondureños que han jugado en la Ligue 1

LDA consigue la firma que Machillo Ramírez reclamaba tras la llegada de Kenneth Vargas
Liga Deportiva Alajuelense

LDA consigue la firma que Machillo Ramírez reclamaba tras la llegada de Kenneth Vargas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo