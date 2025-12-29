Nicolás Delgadillo, Gustavo Herrera y ahora…: otro delantero de Saprissa saldría de los planes de Erick Lonnis para el Clausura 2026

El ataque del Deportivo Saprissa para el Torneo Clausura 2026 será muy distinto al que Vladimir Quesada tuvo a disposición durante el Apertura 2025. En primer término, se confirmó la salida de Nicolás Delgadillo: el extremo argentino de 28 años finalizó su vínculo tras un año en el que nunca logró consolidarse como titular.

A ello se suma que el directivo Erick Lonnis anunció que Gustavo Herrera también continuará su carrera lejos de Tibás; tras un paso decepcionante por La Cueva, el delantero panameño de 20 años está muy cerca de cerrar su llegada a los New York Red Bulls de la MLS.

Tres refuerzos extranjeros y un problema en Tibás

Por otra parte, el centrodelantero panameño Tomás Rodríguez fue anunciado este lunes 29 de diciembre como nuevo refuerzo, al igual que el extremo nicaragüense Bancy Hernández.

Además, el propio Lonnis confirmó que el cubano Luis Paradela volverá a vestirse de morado tras finalizar su préstamo en la U. Craiova de Rumania. Con estos movimientos, el club empieza a perfilar un ataque renovado para afrontar el Clausura.

Sin embargo, las nuevas caras también suponen un dolor de cabeza para los morados. Con tres extranjeros llegando para el 2026 y solo dos salidas confirmadas, el Monstruo tendría dificultades para definir a los cinco jugadores foráneos que podrán ser inscritos para el próximo campeonato.

El perjudicado sería Newton Williams

En ese escenario, quien podría terminar pagando los platos rotos sería otro atacante panameño: Newton Williams. “El Toro” continúa recuperándose de la grave rotura de ligamentos cruzados que sufrió en su debut como jugador de Saprissa, aquella noche en la que marcó un gol en su primera intervención y, a los pocos minutos, tuvo que abandonar el campo por el infortunio que lo mantiene alejado desde julio.

Newton Williams podría quedarse afuera del Clausura 2026 (Saprissa).

Aunque en Saprissa existía la expectativa de contar con Williams para la recta final del Clausura 2026, ese panorama podría cambiar. Según informó La Voz Saprissista, la dirigencia ya analiza una decisión drástica con el canalero: “Si llegara Paradela, buscarían la opción de desinscribir a Newton Williams para darle el campo al cubano”, señalaron desde el medio partidario.

Y si se toma en cuenta que el propio Lonnis aseguró que el regreso de Paradela es prácticamente un hecho, el desenlace parece estar muy cerca. De concretarse esta medida, Newton Williams quedaría fuera de los planes de Vladimir Quesada para el primer semestre del año y recién podría reaparecer en el Apertura 2026.