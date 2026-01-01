Fue multicampeón en Saprissa, salió entre críticas y ahora es figura en otro grande de Centroamérica: “Callar bocas sabe bien”

Alexander Robinson dejó una huella imborrable en el Deportivo Saprissa luego de conseguir múltiples títulos nacionales e internacionales defendiendo el uniforme de la institución morada.

Durante años fue una referencia en la zaga y parte fundamental de uno de los ciclos más exitosos del club. Sin embargo, su historia en Tibás no terminó como él lo hubiera deseado.

ver también “Cierro esta etapa”: Óscar Duarte conmueve a Saprissa con un mensaje sincero en medio de su recuperación

De las críticas en Costa Rica a la gloria en Guatemala

En 2021, cuando el espigado defensor se marchó a Comunicaciones de Guatemala, lo hizo bajo una lluvia de cuestionamientos por parte de los aficionados morados.

“Fueron varios factores. El ambiente estaba pesado a nivel externo. A nivel de institución (Saprissa) me dijeron que me quedara, ellos me dijeron que era una pieza clave en la institución, pero el aficionado no lo entiende, ni los periodistas. Yo sé lo que aportaba. Yo dejé algo positivo y eso me deja tranquilo, más allá de lo de la cancha”, resumió tras su llegada a los Cremas.

Robinson se fue entre críticas de Saprissa (Deportivo Saprissa).

Actualmente, Robinson juega en el Antigua GFC del mismo país, donde a sus 37 años es titular indiscutible, figura, capitán y ya recibe comentarios sobre una posible renovación de contrato. El tico es una pieza indispensable en el equipo de los Panzas Verdes que recientemente se alzó con el bicampeonato nacional derrotando a Municipal de Guatemala.

Publicidad

Publicidad

“Callar bocas sabe bien”

“La verdad que la única forma de quitarse los comentarios malos es con hechos. Poder callar bocas, pues la verdad sabe bien. Yo no hago lo que hago por eso, porque esto es más satisfacción personal y familiar, pero la mejor forma de responder a quien no cree en usted es ganando campeonatos, teniendo actuaciones individuales destacadas. Yo hablé con lo que hice”, reflexionó Robinson en entrevista con La Nación luego de la celebración del torneo chapín.

Robinson se coronó bicampeón de Guatemala (Antigua GFC).

Publicidad

El ex Saprissa tiene en su palmarés ocho trofeos con los morados, uno con Comunicaciones de Guatemala y tres con Antigua. “Estoy contento con mi humilde carrera. A mí acá en Antigua mucha gente me dice que soy un ídolo, pero yo solo me siento parte del grupo. Sé que puedo dar más experiencia, pero hasta que uno termine una etapa es donde ve verdaderamente lo que está haciendo. Sí puedo decir que soy un jugador histórico porque formo parte del plantel que dio el primer bicampeonato, por ejemplo”, afirmó.

Publicidad

ver también Robo en Tibás: cinco joyas que Saprissa perdió y terminaron reforzando a Alajuelense y Herediano

“Yo quiero seguir haciendo historia. Me quedan seis meses de contrato acá, pero estoy sorprendido porque tengo opciones tanto acá como en Costa Rica. Uno sigue generando interés”, sentenció el defensor, que hoy disfruta de un presente consagratorio lejos de Tibás.