Mientras Lucumí renovó con Alajuelense por 15 mil dólares al mes, esto es lo que ganará Kenneth Vargas

En las últimas horas se hizo oficial la renovación de Jeison Lucumí con -la Liga Deportiva Alajuelense. El volante colombiano, uno de los pedidos expresos de Óscar Ramírez tras la obtención de la Liga 31, extendió su vínculo con el club luego de varias semanas de negociaciones.

Aunque la institución no comunicó cifras de manera oficial, el medio Muro Alajuelense filtró el monto del nuevo contrato: 15 mil dólares mensuales, una cifra que lo coloca entre los mejores pagos del plantel rojinegro y que refleja la intención de la directiva de sostener una base competitiva para el Clausura 2026.

Jeison Lucumí, de 30 años, fue una pieza importante en el Apertura 2025, torneo en el que disputó 21 partidos, anotó dos goles y repartió cinco asistencias, números que terminaron inclinando la balanza a favor de su continuidad.

Kenneth Vargas ya firmó con Alajuelense. (Foto: LDA)

¿Cuánto cobrará Kenneth Vargas?

Mientras el tema Lucumí acaparaba titulares, otro nombre comenzó a generar expectativa entre la afición manuda: Kenneth Vargas. El atacante, que pertenece al Hearts de Escocia y viene de jugar a préstamo en Herediano, es uno de los refuerzos que Alajuelense tendrá para el próximo torneo.

Según pudo averiguar Fútbol Centroamérica, Vargas jugará en Alajuelense a cambio de 15 mil dólares mensuales, exactamente la misma cifra que percibirá Lucumí tras su renovación.

El dato no es menor: se trata de dos mil dólares más de lo que Vargas ganaba en Herediano durante su último préstamo, lo que confirma que la Liga realizó un esfuerzo económico importante para convencer al futbolista y al club dueño de su ficha.

Señal clara del proyecto manudo

Con estos números sobre la mesa, el mensaje desde Alajuelense es contundente. La dirigencia rojinegra no solo quiere sostener a sus figuras, sino también elevar el nivel salarial para atraer jugadores determinantes, aun cuando se trate de fichajes a préstamo desde el exterior.