El mercado de fichajes de la Liga Deportiva Alajuelense está muy desequilibrado hasta el momento. Se fueron cinco futbolistas del primer equipo y llegó tan solo uno. Por ahora, el equipo manudo tiene mucho menos que en el inicio del Apertura 2025.

Por este motivo, la afición se muestra impaciente ante la falta de nuevos fichajes para pelear el bicampeonato nacional. Además de estas salidas, se dio la partida de Marcelo Sarvas, ex asistente técnico del Machillo Ramírez y que seguirá su carrera profesional en la MLS.

Es esta última salida la que no tendría reemplazo según confirmaron desde Alajuelense. Este domingo, en el marco de los 90 minutos por la Vida, León Weinstok, abogado de la Liga y vocero en algunas ocasiones, reveló lo mencionado.

Machillo Ramírez no recibiría reemplazo ante la salida de Marcelo Sarvas

“Por ahora no vendría ningún otro asistente“, comentó sobre la posible contratación de un ayudante para Machillo Ramírez. Con esta decisión, el DT manudo tendrá una persona menos en su equipo de trabajo en relación al reciente campeonato que finalizó.

¿Quién será el tercer portero de Alajuelense tras la salida de johnny Álvarez?

Weinstok también hizo mención al tercer portero que ocupará el puesto que dejó Johnny Álvarez, quien acaba de terminar su vínculo con Alajuelense: “Es muy probable que la vacante del tercer portero la ocupe Daniel Velásquez, que ya lleva varios meses trabajando con el primer equipo“.

Este portero tiene 19 años y formó parte del banco en la final de la Copa Centroamericana contra Xelajú. Es figura del equipo Sub-21 y ahora será el tercero del primer equipo por detrás de Washington Ortega y Bayron Mora.

