Jafet Soto cuenta la verdad sobre la salida de Kenneth Vargas y revela porqué se fue a Alajuelense

Este domingo, en los 90 minutos por la Vida, Kenneth Vargas hizo su primera aparición en un campo de juego con la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. El extremo derecho dejó buenas sensaciones pese a ser encuentros de carácter amistoso.

En medio de este evento benéfico, Jafet Soto fue consultado justamente sobre la salida de Vargas del Club Sport Herediano. El mandamás florense no tuvo problemas para exponer la razón por la que el jugador terminó recalando en el equipo manudo.

ver también “Oficial”: Jafet Soto no pudo evitar la salida de una figura de Herediano y ya se sabe dónde jugará

Kenneth Vargas no siguió en Herediano por motivos económicos

El máximo dirigente del Team confesó que tenían la opción de mantenerlo, aunque las posibilidades económicas eran imposibles: “El equipo de Escocia quería que pagaran todo el salario, algo impagable para nosotros. En ningún momento podemos pagar lo que gana Kenneth Vargas en Escocia. Nos pidieron pagar el 100% de su salario“.

Vargas en los 90 Minutos por la Vida

Y explicó lo que le pagaban al extremo desde su llegada en 2025: “Nosotros a Kenneth Vargas le pagábamos tal vez un 10%, un 6% de lo que él ganaba en Escocia. El equipo de Escocia le pagaba el restante. Ahora el equipo de Escocia no quiso hacer ese tipo de negociaciones“.

“Nosotros lo trajimos de acuerdo a nuestro presupuesto, a lo que debería pagar el Herediano“, detalló sobre por qué Herediano pudo contratarlo a mediados de 2025 cuando se puso la camiseta rojiamarilla.

Publicidad

Publicidad

Con esta información que dio a conocer Jafet Soto, se confirma que Alajuelense realizó una buena inversión en Kenneth Vargas para este 2026. Cabe recordar que estará cedido durante todo el año, luego deberá regresar al Hearts de Escocia.