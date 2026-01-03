Hizo más de 50 goles en Saprissa y fue multicampeón, pero lo limpiaron y ahora la está rompiendo en Europa

Desde el primer momento de su llegada al Deportivo Saprissa en abril de 2022, el delantero jamaiquino Javon East demostró ser una garantía goleadora con el uniforme morado.

Más allá de que, con un poco más de fineza en la definición, su paso por Tibás podría haber sido todavía más prolífico, los números que dejó son convincentes: 144 partidos, 54 goles, 24 asistencias y cuatro títulos de campeonato nacional.

Una herida que aún no cierra

Tras la finalización del Torneo Apertura 2024, el entonces entrenador tibaseño José Giacone decidió que el caribeño no entraría en los planes para 2025. Su contrato fue finiquitado y quedó como agente libre apenas semanas después de haber sido el goleador del campeonato junto a Marcel Hernández.

El jamaiquino no tardó en encontrar destino. El 30 de enero de 2025 se oficializó su arribo al Hapoel Haifa, equipo de la primera división de Israel, donde rápidamente volvió a demostrar sus aptitudes. Mientras tanto, en Saprissa comenzaron a buscarle reemplazo, algo en lo que hasta el día de hoy no han tenido éxito.

Javon brilla muy lejos de Saprissa

Sumando todas las competencias, Javon East acumula 31 partidos con el conjunto rojinegro israelí, con 14 goles y 6 asistencias. Porta la dorsal 10 y registra una cuota de 0,53 goles esperados por 90 minutos, apenas superior a la que dejó en Saprissa (0,52).

En participaciones de gol por 90, el impacto del ex morado es notable: 0,76, lo que implica que en promedio participa directamente en una anotación en tres de cada cuatro partidos.

Javon East la rompe en Israel (Instagram).

En el detalle de la Ligat ha’Al 2025/26, East figura con 15 partidos, 8 goles, 3 asistencias y 1.322 minutos, con un dato clave: 15/15 como titular, sin ingresos desde el banco y con apenas dos sustituciones.

Del otro lado del mundo, Saprissa continúa buscando un reemplazo a la altura de uno de sus goleadores más fiables de los últimos tiempos. Los intentos con Sabin Merino y Gustavo Herrera estuvieron muy lejos de colmar las expectativas, y ahora la esperanza recae en el panameño Tomás Rodríguez.