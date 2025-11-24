Era figura en Saprissa, pero Vladimir Quesada lo borró y ahora Jafet Soto podría robárselo: “Lo buscarán”

El Deportivo Saprissa realizó un mercado de fichajes que ilusionó a muchos, pero que en la práctica ha dejado más dudas que certezas durante el Torneo Apertura 2025.

Gustavo Herrera llegó como el supuesto futuro número 9 de la Selección de Panamá, pero apenas suma un gol y se ha convertido en uno de los nombres más cuestionados por la afición. Su compatriota, Newton Williams, anotó en su primera intervención con la camiseta morada, pero diez minutos después sufrió una lesión devastadora que lo tiene marginado hasta 2026. Marcos Escoe, procedente del Pitbulls FC que logró el ascenso a segunda divsión, tampoco ha mostrado el nivel para un club del tamaño del Monstruo. Y, por último, está el curioso caso de Mauricio Villalobos.

El misterio de Mauricio Villalobos

El extremo de 26 años fue uno de los puntos más altos del equipo en la primera rueda. Con Paulo Wanchope, Villalobos era titular indiscutido y una de las gratas sorpresas del semestre.

Sin embargo, tras el regreso de Vladimir Quesada al banquillo y un esguince de tobillo que lo tuvo fuera algunos partidos, su situación cambió de manera brusca. Ahora, Villalobos acumula cuatro partidos sin jugar, y en tres de ellos ni siquiera fue incluido entre los suplentes. Saprissa no ha reportado una nueva lesión ni ningún problema interno, por lo que la decisión parece ser puramente técnica.

Herediano al acecho

Este lunes, en el programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez profundizó en el tema. Recordó que Villalobos tiene contrato con Santa Ana y está a préstamo con opción de compra hasta junio del 2026. Pero si sigue sin jugar, su salida podría adelantars, y ahí entrarían en escena los clubes más poderosos del país, incluyendo al siempre atento Club Sport Herediano, dirigido por Jafet Soto.

“Hay que ver si pueden aparecer otros equipos grandes, yo no lo dudo. Mauricio es un gran jugador y lo buscarán si Saprissa no lo utiliza”, afirmó Jiménez. Y vaticinór: “Heredia, si Saprissa lo suelta, va a intentarlo porque es un gran jugador”.

Los números de Villalobos en Tibás

En el Apertura 2025, Villalobos participó en 7 de los 16 partidos disputados por Saprissa, especialmente en el inicio del torneo. Marcó un gol y también jugó los cuatro encuentros de la Copa Centroamericana antes de la eliminación en la primera fase.