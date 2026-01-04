Este domingo, Comunicaciones publicó una entrevista que le realizó al Fantasma Figueroa luego de haber sido presentado. El técnico chileno habló por primera vez desde su llegada y dejó varios mensajes directos hacia sus futbolistas.

El Fantasma, fiel a su estilo duro y sin pelos en la lengua, ya le avisó a los jugadores que quieran irse. El chileno explicó que no se opondrá a ninguna salida, aunque les pedirá los motivos a quienes tienen intenciones de abandonar al Albo.

Fantasma Figueroa le muestra la puerta de salida a los jugadores que quieran irse de Comunicaciones

“Ya me tocará hablar con alguno de los jugadores que tienen intenciones de salir para ver si realmente son voladores. No va a haber ninguna oposición a eso, ninguna duda en decirle a ellos que la puerta es grande y se pueden ir“, dijo el ex Selección de Nicaragua.

ver también Fin de la novela entre Comunicaciones y Xelajú: Stheven Robles ya tiene equipo definido para 2026

Y agregó sobre aquellos que quieran irse a otro club de la Liga Nacional: “Pero que me den buenas razones, porque estar en Comunicaciones es mucho mejor que estar en cualquier equipo de la Liga de Guatemala“.

Además, avisó que no tendrá en cuenta la edad de los futbolistas: “No jugaré con edades, jugaré con jugadores que estén a la altura de la institución, de lo que es Comunicaciones. Necesito jugadores con la capacidad de revertir el mal momento que está atravesando el club“.

Con estas declaraciones, el Fantasma Figueroa hizo su carta de presentación. Rápidamente, el posteo que realizó Comunicaciones sobre esta entrevista recibió una gran cantidad de comentarios a favor del entrenador. Muchos se mostraron de acuerdo en tomar esta actitud con los futbolistas.

Publicidad