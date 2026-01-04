Tiene 17 años, maravilló a Bolillo Gómez en El Salvador y ahora confirman su salida a un equipo protagonista en Europa

Con apenas 17 años, un joven futbolista ha comenzado a dar pasos firmes que confirman su enorme proyección internacional. Su talento llamó la atención de Bolillo Gómez durante su paso por la Selección de El Salvador, donde dejó sensaciones muy positivas pese a su corta edad.

¿Cuál es el jugador de El Salvador de 17 años que maravilló a Bolillo Gómez?

Se trata de Brandon Ramírez quien sea ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol regional, luego de maravillar al técnico Bolillo Gómez durante su proceso con la Selección de El Salvador.

Su talento y proyección no pasaron desapercibidos y ahora se confirma su salida rumbo a un club protagonista en Europa, un paso clave en su carrera que respalda el impacto que ha generado a tan corta edad.

Brandon Ramírez – Selección El Salvador

A buscar protagonismo en Europa

A través de su cuenta de X, el Rodrigo Velis informó que Brandon Ramírez, seleccionado Sub-17 mundialista, viajó este sábado a Croacia para iniciar un mes de campamento y periodo de prueba con el NK Istra 1961, como parte de su proyección internacional.

El club croata atraviesa un buen momento en la Primera de Croacia, donde actualmente marcha en la tercera posición y, de mantenerse en esa ubicación, estaría clasificando a la Conference League, lo que refuerza la relevancia del desafío que afronta el joven futbolista en Europa.

La información fue confirmada por la FESA (Fundación Educando a un Salvadoreño) como parte del proceso de proyección internacional del joven futbolista, quien busca dar un paso importante en su carrera en el fútbol europeo.

Rodrigo Velis en su cuenta oficial de X

Experiencia con la Selección de El Salvador

Brandon Ramírez ya cuenta con experiencia destacada a nivel internacional, luego de disputar el Mundial Sub-17 y debutar con la Selección Mayor en un partido amistoso ante Guatemala, donde incluso anotó el gol del empate 1-1 cuando apenas tenía 16 años.

Además, formó parte del plantel que fue llevado a la Copa Oro 2025 por Luis Fernando Suárez, aunque en ese torneo no sumó minutos, un recorrido que respalda el interés europeo y su actual proceso de proyección internacional.