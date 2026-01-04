“Un sueño hecho realidad”: Manfred Ugalde celebra la noticia que transforma su futuro en Europa

Si Manfred Ugalde no tuvo el mejor semestre en Europa defendiendo el uniforme del Spartak Moscú, en parte se debió a las decisiones del ahora ex entrenador del equipo rojiblanco, Dejan Stanković.

El técnico serbio inició la temporada marginando al tico del once titular, incluso cuando había sido el máximo anotador del club en la pasada edición de la Liga Premier de Rusia.

Cuando Ugalde logró recuperar su lugar, su impacto ofensivo ya no fue el mismo que en la primera mitad de 2025. El delantero costarricense terminó el semestre con 4 goles en 17 partidos, números que quedaron muy lejos de lo que había mostrado anteriormente.

Manfred Ugalde no tuvo el mejor semestre (Instagram).

Un cambio clave para el futuro de Manfred Ugalde

Con el cambio de año llegó también un giro clave en el banco del equipo moscovita, y la noticia no podría ser más favorable para Ugalde. El principal apuntado para reemplazar a Stanković es Juan Carcero, quien arribaría desde el Pafos FC. Según medios rusos, el español ya tiene prácticamente acordada su llegada, y la directiva del Spartak no tiene otros candidatos en carpeta.

El estilo de juego de Carcero es bien conocido en Europa: presión alta, intensidad constante y ataques rápidos durante los 90 minutos. En ese contexto, el medio ruso Football 24 aseguró que la inminente contratación del nuevo DT “es un sueño hecho realidad para Manfred Ugalde”.

Juan Carcero sería el DT del Spartak Moscú en 2026 (Marca).

“El costarricense fichó por el Spartak con el currículum de uno de los mejores delanteros de presión del mundo. Todo encaja: Manfred tendrá el entrenador perfecto para sus características”, remarcaron desde Football 24. En 2024, un estudio del CIES destacó al ex Deportivo Saprissa como el segundo delantero con mejor rendimiento defensivo en todo el mundo.

“Quizás por eso se han calmado las versiones sobre su futuro. El delantero no correrá ningún riesgo pensando en el Mundial; el entrenador ideal está en camino y no tiene sentido apresurarse a fichar por un club europeo mediocre”, concluyeron en Rusia, avizorando un futuro brillante para el legionario de 23 años.