Vladimir Quesada ya los considera: las seis joyas que se ganaron la confianza del DT de Saprissa para el 2026

Este sábado, durante la conferencia de prensa previa a la competencia benéfica 90 Minutos por la Vida, Vladimir Quesada aprovechó para mostrar su respaldo a un grupo de canteranos que vienen haciendo las cosas bien y que tendrán la oportunidad de competir por un lugar en el primer equipo del Deportivo Saprissa en el Torneo Clausura 2026.

“Tenemos un grupo de muchachos que trabaja bien, esperamos que en los 90 Minutos por la Vida nuestra afición pueda ver a muchos jóvenes. Muchos ya los conocen como Kenneth González y Alberth Barahona, pero podrán ver a Matías Cordero, Thiago Cordero, Julián González, Ismael López, que es un niño de 15 años que apenas va para los 16”, expresó el entrenador morado, dejando en claro que la cantera tendrá protagonismo.

¿Quiénes son los seis talentos que ilusionan a Vladimir Quesada?

Alberth Barahona, Kenneth González y Julián González son los mayores del grupo y los que ya cuentan con experiencia en el primer equipo. Barahona, volante nicoyano de 20 años, disputó 23 partidos oficiales con Saprissa, incluso como titular en instancias finales, y registra una asistencia.

Kenneth González, mediocampista de 21 años, suma 6 encuentros con una asistencia y también tuvo roce profesional durante una cesión a Uruguay de Coronado. Por su parte, Julián González es un lateral izquierdo de 20 años y 1,82 metros que acumula 5 partidos con la camiseta morada y una expulsión por doble amonestación.

Kenneth González, mediocampista de 20 años (Saprissa).

Matías Cordero es un zaguero central nacido el 31/10/2007 (18 años) que sobresale por su físico: mide 2 metros de altura y el juego aéreo es su principal fortaleza. Tiene experiencia en selecciones juveniles de Costa Rica, aunque todavía no debutó en el primer equipo.

En la misma línea aparece Thiago Cordero, defensor central categoría 2009, de 16 años y 1,80 m, habitual en la Sub-17 costarricense, donde suma 21 partidos y 2 goles. Entrena con frecuencia junto al plantel mayor, pero tampoco tuvo su estreno oficial.

Thiago Cordero, un defensor con muchísima proyección (Instagram).

El grupo lo completa Ismael López, mediocampista de apenas 15 años con experiencia en la Selección Sub-15. Vladimir Quesada lo considera uno de los grandes proyectos a largo plazo del Centro Deportivo “Beto” Fernández. Su oportunidad en el primer equipo probablemente llegue más adelante, aunque en los 90 Minutos por la Vida tendrá la chance de empezar a mostrarse ante la afición morada.