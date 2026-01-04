Desde Guatemala lanzan fuerte denuncia contra la FFG por el caso Nathaniel Méndez-Laing: “Abandono tremendo”

Desde Guatemala surgieron fuertes críticas y señalamientos contra la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala por el manejo del caso de Nathaniel Méndez-Laing, luego de su su ausencia en las últimas convocatorias de la Selección Nacional y el quiebre con el técnico Luis Fernando Tena.

La fuerte denuncia contra la FFG por el caso Nathaniel Méndez-Laing

Las críticas se intensificaron luego de las declaraciones del periodista Fabrizio Guzmán, quien denunció públicamente un supuesto abandono de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala hacia Nathaniel Méndez-Laing, asegurando que ni siquiera fue contactado para conocer su estado físico o su disposición a volver a la Selección.

“La FFG ha tenido un abandono tremendo con Méndez-Laing, ni siquiera lo ha contactado, no le ha preguntado si se encuentra bien, o si de pronto se sentirá en condiciones de jugar con Guatemala nuevamente en un futuro”, afirmó el periodista Fabrizio Guzmán en su canal oficial de Youtube.

“Todo esto es porque a Luis Fernando Tena no le interesa, el jugador. Un proceso nuevo debe arrancar con jugadores de jerarquía y para mí Méndez-Laing claramente está en esa lista”, argumentó el periodista chapín.

“Juega en una liga mejor que la de Guatemala, ha estado en la Segunda División de Inglaterra que es mil veces mejor que cualquier liga donde ningún guatemalteco de desempeña actualmente”, sentenció el periodista Fabrizio Guzmán.

Méndez-Laing y la Selección de Guatemala

La situación de Rabbi Matondo Méndez-Laing atraviesa un momento complicado, ya que actualmente se encuentra lesionado mientras milita en el Milton Keynes Dons.

Esta condición física y además la relación actual que tiene con el DT de la Azul y Blanco, reduce considerablemente sus opciones de ser tomado en cuenta dentro del nuevo proceso de Luis Fernando Tena, y todo apunta a que no formará parte de este ciclo rumbo al Mundial 2030.