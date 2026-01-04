“Perjudicar a Olimpia”: el motivo por el que Eduardo Espinel se peleó y lo que confirma del formato para ser campeón

Eduardo Espinel habló tras la igualada 2-2 entre Marathón y Olimpia en la final de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El uruguayo no salió conforme con el empate y tampoco aceptó la valoración que hizo un periodista sobre el partido, por lo que le dijo “que hay que entender de fútbol”.

¿Qué llevó a Eduardo Espinel a enojarse con un periodistas?

El comunicador le quiso dar a entender que Marathón fue mejor durante todo el partido y esto no le gustó para nada.

“Ustedes están equivocados ustedes en la lectura del juego, hay que aprender a ver fútbol. El fútbol se juega sin pelota y con pelota y hay cuatro fases, no se confundan que con tener la pelota es tener el control del juego. Creo que Olimpia estaba muy bien parado y donde ellos son buenos, en los espacios, no los tenían. Una cosa es tener la pelota y otra es jugar mejor, nose confundan con jugar lindo con mejor”.

Espinel aseguró que el formato de las Triangulares y final fue hecho para perjudicar a Olimpia: “No asegura nada. Acá la preocupación más grande que tengo, lo vuelvo a repetir, es que no nos favorezcan, pero que no nos perjudiquen. El segundo gol cobran tiro de esquina y estaba cuatro metros fuera la pelota cuando viene el centro, entonces esos pequeños detalles en los finales son determinantes. Este formato se hizo para perjudicar al Olimpia, me lo dijo el mismo Comisionado (Benjamín Romero), o al menos para que no sea el mismo campeón siempre, y vean que todavía estamos siendo competitivos y estamos luchando contra ese montón de situaciones.

Por eso la felicitación a los jugadores, pese a esas cosas que me dijo el que armó el formato, porque querían a ver si podían cambiar el campeón en Honduras y el campeón no se cambia con diferentes formatos sino trabajando mejor y que la competencia de todos los equipos sea buena, y vuelvo a repetir, que no nos ayuden, pero que no nos perjudiquen”.

