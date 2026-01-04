No es solo Auzmendi: otro delantero se aleja de Alajuelense y continuará su carrera en Europa

La Liga Deportiva Alajuelense, bajo la dirección del Machillo Ramírez, continúa moviéndose con intensidad en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, donde el club se jugará objetivos importantes.

Una de las prioridades de la directiva es reforzar la delantera, sin embargo, la búsqueda de un atacante se ha complicado más de lo esperado. No solo el caso de Ausmendi presenta dificultades, sino que otro delantero que estaba en el radar rojinegro también parece alejarse.

Muy complicada la llegada de Auzmendi a Alajuelense

El nombre de Agustín Ausmendi fue uno de los que más sonó en el entorno rojinegro para reforzar la delantera, pero su llegada luce cada vez más complicada.

Pese al buen recuerdo que dejó en Centroamérica con Motagua y al interés existente, el principal obstáculo es el factor económico, ya que el delantero argentino percibe en Argentina con Godoy Cruz un salario superior a los 30 mil dólares mensuales, una cifra fuera del alcance de Alajuelense.

Agustín Ausmendi – Godoy Cruz

¿Cuál es el otro delantero que se le escaparía a Alajuelense?

Se trata de Anthony Contreras quien surgió como un posible refuerzo para La Liga. El comunicador Maynor Solano señaló que Alajuelense había mostrado interés e incluso tuvo un primer acercamiento por el delantero, mientras que posteriormente el periodista Ferlin Fuentes aclaró que el atacante no forma parte de la carpeta rojinegra.

Anthony Contreras – Riga F. C. de la Virslīga de Letonia

Además, el periodista Kevin Jiménez el día de ayer agregó que hasta el momento no se han dado contactos formales con ningún equipo y que, de hecho, el escenario más probable es que Anthony Contreras continúe su carrera en Europa, alejándose así de una posible llegada a la Liga Deportiva Alajuelense.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

De esta manera, el panorama ofensivo para Alajuelense se complica conforme avanza el mercado, ya que las principales opciones que han sonado en el entorno rojinegro enfrentan distintos obstáculos, ya sea económicos o deportivos