Hace pocas semanas, Erick Lonnis y Juan Carlos Rojas denunciaron que algunos periodistas de Costa Rica recibían dinero para hablar bien de determinado jugador o equipo. Estas acusaciones fueron tema de agenda entre los medios costarricenses.

En Deportes Más, el dirigente de Saprissa dijo: “Yo encontré algunas cosas como representantes pagando periodistas para tirar a este para arriba y al otro para allá. Yo he tenido que comerme unas broncas con gente que está acostumbrada a manejar con periodistas o representantes“.

Sobre estas acusaciones, Jafet Soto fue consultado este domingo en la previa de los 90 minutos por la Vida. Sin guardarse nada y fiel a su estilo, el directivo del Club Sport Herediano terminó ventilando más de lo esperado.

Lo que dijo Jafet Soto sobre las acusaciones de Erick Lonnis a periodistas de recibir dinero de dirigentes

Ante esta postura que manejan en Saprissa sobre los periodistas pagos, Jafet soltó: “A este tema se le da mucha vuelta y no sé por qué. ¿Es que acaso no hablamos de periodistas que trabajan para Canal 7, la misma televisora que es dueña del Saprissa, por ejemplo?”.

“¿De quién es Saprissa? ¿De quién es Canal 7? ¿De los dueños de Saprissa? ¿No? Entonces quiere decir que les pagan a los periodistas para que hablen bien de un equipo o mal. Creo que estamos cayendo en una contradicción”, agregó sobre este tema que tanto debate generó.

“Hay gente que no entiende cómo se mueve el fútbol. Que un agente le diga a un periodista que un jugador va para allá o para acá es normal; ha pasado siempre y pasará siempre. No creo que un agente le pague a un periodista, tampoco un dirigente”, consideró Jafet Soto sobre la visión que expuso Erick Lonnis. El presidente de Herediano cree que los periodistas sean pagos.