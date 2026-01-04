Es tendencia:
Mientras negocia por Diego Campos, Cartaginés anuncia el fichaje extranjero que sacude a Costa Rica

Cartaginés dio uno de los golpes más sonados del mercado de fichajes en Centroamérica. Necesario, también, para rearmarse de cara al 2026.

Cartaginés anuncia el fichaje extranjero que sacude a Costa Rica.
Cartaginés necesita rearmarse en el presente mercado de fichajes para estar a la altura del buen semestre que viene de realizar, en el cual llegó a las semifinales del Torneo Apertura 2025, cayendo a manos de Saprissa, y clasificó a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Hasta el momento, solo se habían anunciado salidas y ninguna contratación, lo cual encendió las alarmas de la afición brumosa. En ese primer pelotón se encuentran William Quirós, Marcos Ureña, Everardo Rubio y Mauro Quiroga. Además, está el curioso caso de su ahora ex entrenador, Andrés Carevic, cuya salida todavía no fue confirmada por el club a pesar de que ya se encuentra en Sporting FC.

Amarini Villatoro es el nuevo DT de Cartaginés

Sin embargo, el panorama empezó a cambiar este domingo 4 de enero, cuando Cartaginés anunció el arribo del técnico guatemalteco Amarini Villatoro para ocupar el lugar que Carevic dejó libre en el banquillo.

“Primera opción”: Motagua agita a este equipo de Costa Rica con el fichaje que se quiere llevar a Honduras

“Primera opción”: Motagua agita a este equipo de Costa Rica con el fichaje que se quiere llevar a Honduras

La institución no especificó por cuánto tiempo firmó Villatoro, pero sí que llegó acompañado por el asistente técnico Fredy Sontay y el preparador físico Leopoldo Posada, quienes formaron parte de su exitoso ciclo en Xelajú MC, donde fue subcampeón de la Copa Centroamericana y dos veces campeón nacional.

El entrenador de 44 años conoce el fútbol tico gracias a su paso por Pérez Zeledón entre 2021 y 2022, aunque muchos años antes trabajó en las inferiores y el primer equipo de los Guerreros del Sur. Ese fue su primer gran desafío profesional.

Cartaginés no se baja de la pelea por Diego Campos

Al fichaje de Villatoro se le podría sumar otra buena noticia. Según informó el periodista Kevin Jiménez, Cartaginés presentó una oferta formal para hacerse con los servicios del atacante Diego Campos, quien hace días se marchó como agente libre de Alajuelense dejando un grato recuerdo y es pretendido también por Antigua y Bali FC de Indonesia.

