Marathón vs. Olimpia: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de ida del Apertura 2025 de la Liga Nacional

Sigue en directo el primer partido de la final entre Marathón y Olimpia para definir al nuevo dueño de la Liga Nacional.

Olimpia confirma el 11 inicial para la ida

A tener en cuenta: NO habrá gol de visitante

No importa cuántos goles marquen Olimpia o Marathón como visitante, no valdrá doble para esta instancia.

Marathón también muestra su camerino: la 10 de Ramírez lista para lucirse

El camerino de Olimpia, con Benguché a la cabeza, listo a la espera de una nueva final

Bienvenidos al minuto a minuto de la final entre Marathón y Olimpia

Desde las 4:30 comienza el duelo de ida en el Olímpico Metropolitano.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La ida será en San Pedro Sula.
© Prensa Marathón/OlimpiaLa ida será en San Pedro Sula.

Este domingo, el Estadio Olímpico Metropolitano será la casa de la primera final de la Liga Nacional de Honduras, la cual tiene como protagonistas a Marathón y Olimpia.

Ambos se clasificaron a esta final por el título tras liderar sus respectivos grupos de las Triangulares. Los dos ganaron tres y empataron uno. Llegan de la misma forma, tanto el León como el Monstruo Verde.

¿Cuándo fue la última vez que Marathón le ganó una final a Olimpia?

¿Cuándo fue la última vez que Marathón le ganó una final a Olimpia?

No será la primera final que tendrá a estos equipos como contrincantes. Ya se enfrentaron en 12 ocasiones y esta será la 13. Olimpia es el máximo ganador, ya que conquistó 9 de estas 12 peleas por el título, mientras que las restantes tres quedaron para Marathón.

Desde las 4:30 PM iniciará el encuentro en el coloso sampedrano para los primeros 90 minutos de la final. La vuelta será el próximo miércoles 7 de enero desde las 07:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

