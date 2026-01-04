Marathón vs. Olimpia: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de ida del Apertura 2025 de la Liga Nacional

Este domingo, el Estadio Olímpico Metropolitano será la casa de la primera final de la Liga Nacional de Honduras, la cual tiene como protagonistas a Marathón y Olimpia.
Ambos se clasificaron a esta final por el título tras liderar sus respectivos grupos de las Triangulares. Los dos ganaron tres y empataron uno. Llegan de la misma forma, tanto el León como el Monstruo Verde.
¿Cuándo fue la última vez que Marathón le ganó una final a Olimpia?
No será la primera final que tendrá a estos equipos como contrincantes. Ya se enfrentaron en 12 ocasiones y esta será la 13. Olimpia es el máximo ganador, ya que conquistó 9 de estas 12 peleas por el título, mientras que las restantes tres quedaron para Marathón.
Desde las 4:30 PM iniciará el encuentro en el coloso sampedrano para los primeros 90 minutos de la final. La vuelta será el próximo miércoles 7 de enero desde las 07:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés.